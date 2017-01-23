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    • Эпидпорог превышен на 97 %

    23 Январь 2017 / Все новости

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    Заболеваемость ОРВИ в Новокузнецке незначительно, но всё-таки растет. С 16 по 22 января в южной столице Кузбасса заболели 4 тысячи 793 человека. Это на 8% больше, чем неделей ранее. Зарегистрировано 65 случаев гриппа за неделю. У 26 диагноз подтвердили лабораторно. Эпидемический порог в городе превышен на 97 %. В двух новокузнецких школах отменили занятия.

     

    В 17-ю гимназию Новокузнецка на занятия сегодня пришло меньше учеников, чем обычно. Сказалось распространение ОРВИ. Но ситуация гораздо лучше, чем 60-й школе, которую еще с пятницы на 10-дневный карантин закрыли полностью . Здесь речь идет лишь о нескольких классах.

    Оксана Макарова, директор гимназии №17 имени В.П. Чкалова: «В связи с увеличением роста заболевания ребят, больше 20%, в начальных классах из 13-ти классов мы на сегодня закрыли 6 классов. Остальные ребята посещают, продолжают учебу».

    Учебный процесс не прекращается и для учеников, ушедших на карантин. Лариса Бочкарёва рассылает своим третьеклашкам задания по электронной почте. Систему уже отработали за предыдущие годы, когда посещению школы препятствовали не только всплески респираторно-вирусных инфекций, но и сильные морозы. Причем, дома ребята занимаются не только повторением. Программа предполагает самостоятельное изучение материала, конечно, если он не слишком сложный. Такой подход позволяет не отстать, да еще и оценить, насколько ребята овладели навыком самостоятельно получать информацию.

    Лариса Бочкарёва, учитель начальных классов гимназии №17 имени В.П. Чкалова: «Сейчас мы изучаем измерение углов. Они будут пытаться (дети) сами их измерить. Самостоятельно изучают безударные окончания существительных. Алгоритмы есть. Только они будут их отрабатывать и работать по инструкции.  Они потом придут с готовыми заданиями, и мы всё будем на уроках разбирать».

    За состоянием остальных ребят, посещающих образовательные учреждения, внимательно следят и педагоги, и медработники. Проветривание помещений на переменах и влажная уборка препятствуют распространению вируса.

    Татьяна Дорошина, начальник организационно-правового отдела комитета образования и науки Новокузнецка: «Выясняются причины, те, кто плохо себя чувствует, педагоги тоже за этим следят и, по возможности, ребенка нужно отправить домой, сообщив об этом родителям.  В детских садах это, конечно же, утренние фильтры, это проветривание, это кварцевание, это использование таких продуктов, как лук, чеснок. Они порой на столики раскладывают».

    Санитарно-противоэпидемическая комиссия Новокузнецка приняла решения об отмене массовых мероприятий с участием детей в закрытых помещениях. Это также должно снизить распространение заболевания.

      

    Добавим,  что в условиях эпидемии специалисты настоятельно рекомендуют детям и взрослым соблюдать элементарные меры профилактики:

    больше бывать на свежем воздухе,

    хорошо высыпаться,

    полноценно питаться,

    избегать как переохлаждений, так и перегревания, особенно это важно для детей младшего возраста,

    тщательно мыть руки перед едой, после улицы (вирусы гриппа и ОРВИ могут передаваться через предметы общего пользования – перила, ручки дверей, товары в супермаркетах, денежные банкноты),

    проветривать помещения и проводить влажную уборку,

    не переутомляться, избегать физических и умственных перегрузок,

    ограничить посещение людных мест и массовых мероприятий, где из-за большого скопления людей вирус очень быстро распространяется,

    промывать нос и полоскать горло не реже 2-3 раз в сутки,

    использовать индивидуальные или одноразовые полотенца.

    При первых признаках гриппа больного необходимо немедленно уложить в постель и вызвать медицинского работника на дом. Помещение, где находится больной, следует часто проветривать, тщательно убирать, мыть пол и обтирать мебель водой с добавлением дезинфицирующих средств.

     

     

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