Есть первые приглашенные на работу

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605.

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Организации требуются водители автомобилей БелАЗ-7555, 75131, наладчики, машинисты автогрейдеров, гидравлических экскаваторов. Тел.: 8-905-069-0187.

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Требуются: дворник-грузчик, уборщик помещений (зарплата 13 000 руб.). Звоните в будни до 17:00 по тел.: 8-904-995-8776.

Требуются: водитель а/м БелАЗ, токарь ЧПУ, слесарь-сверловщик, токарь-расточник. Тел.: 8-904-995-8847.

Решим проблему с долгами. Тел.: (3843) 60-00-41.

Диспетчер (40 000 руб.). Тел.: (3843) 96-15-65.

Обучение парикмахеров. Тел.: 8-983-216-9083.

Работа (35 000руб.-50 000руб.). Тел.: 561-120.

Разрезу «Бунгурский-Северный» требуются водители БелАЗ-7555; машинисты: дробильных, насосных установок, экскаватора Hitachi, погрузчика; автослесарь; электрослесарь; начальник ЭРМУ, электромеханик. Тел.: (3843) 993-746.

Кабельное телевидение от 163 руб./мес. Тел.: 34-45-76.

На шахту «Ерунаковская VIII» ЕВРАЗ требуются проходчики, МГВМ (официальное трудоустройство, конкурентная зарплата, комфортабельный служебный транспорт, компенсация питания). Тел.: 99-79-10, 99-70-87, 99-61-36.

27 января с 10-00 на Невского, 4 компания «ЕВРАЗ» проводит ярмарку вакансий для угольных предприятий в г.Новокузнецке. Требуются: проходчики, МГВМ, машинисты буровых установок, подземные электрослесари. Тел.: 99-79-10, 99-70-87.

Организации требуются проходчики, горномонтажники подземные, электрослесари подземные, машинисты дизелевоза подземные для работы на шахте «Осинниковская». Тел.: (3843) 46-06-34.

Требуются лицензированные охранники. Тел.: 59-76-58, 8-903-916-6353.

Набираем сотрудников (ежедневно 1 600 руб.). Тел.: (3843) 605-027.

На постоянную работу требуется водитель погрузчика (трудоустройство, соцпакет). Тел.: (3843) 74-29-68.

На ЗСМК, КМК, РУСАЛ и шахты требуются повара, кассиры, кухонные рабочие. Тел.: 8-913-421-6874.

Эндокринология, кардиология, неврология. Тел.: (3843) 777-104. Лицензия №ЛО-42-01-002951 от 29 мая 2014.

В молочную компанию требуются рефрижераторы (г/п 3 т). Тел.: (3843) 36-08-18.

Разрезу «Березовский» требуются машинисты (помощники) буровых установок DML-1200, PV 27, Boyles C5, машинисты бульдозера БелАЗ-78231 и автогрейдера, водители категории Е (КамАЗ, самосвальный полуприцеп). Тел.: 8-961-722-0014.