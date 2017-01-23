Детям о безопасном поведении на дороге

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Сотрудники ГИБДД организовали профилактические мероприятия для детей в Гурьевске, Ленинске-Кузнецком и Мариинске.

В Гурьевске инспекторы встретились с воспитанниками детского дома №1, рассказали об использовании световозвращателей и провели викторину по правилам дорожного движения. В ходе мероприятия дети повторили значения дорожных знаков и разметки, сигналы светофора. В завершение встречи они получили световозвращатели.

Во дворце творчества Ленинска-Кузнецкого состоялось мероприятие в форме журнала «А знаете ли вы, что…». Учащиеся второго класса школы №2 совместно с полицейскими изготовили информационные памятки по ПДД, ознакомились с классификацией видов транспорта, сравнили первые дорожные повозки с современными автомобилями. Кроме того, дети приняли участие в играх, которые помогли приобрести и закрепить навыки безопасного поведения на дорогах.

В Мариинске сотрудники госавтоинспекции и педагоги школы №3 провели урок безопасности для учащихся, проживающих в отдаленных сельских поселениях и добирающихся к месту учебы на школьных автобусах (на фото). В автобусе по дороге в школу инспекторы рассказали о правилах поведения на остановке и в транспорте, организовали конкурсы по безопасности и подарили школьникам световозвращатели.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.