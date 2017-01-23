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    • Отключения на 24 января (Новокузнецк)

    23 Январь 2017 / Все новости

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    По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 24 января 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.

    п/п

    		  

    Дата

    откл.

    Дата

    вкл.

    план

    Обслуживающая

    организация

    Кто

    устраняет

    Причина
     

    Отопление и горячая вода

    		          

    1

    №12

    Кирова 51

    Кузнецкстроевский 1

    Пионерский 48

    24.01   10-00

    24.01   16-00

    «С-Порт»,

    «Квартал на Левом»

     ООО С-Порт

    Ремонтные работы в жилом доме по Кирова 51

    2

    №11

    11-й Гв. Армии 1,11,13, 15,17,3,5

    Рокоссовского 10а,17, 19, 19а,19б,21,23,25,27,29, 29а,29б

    Чернышова 10,12,12а, 14,16,18,20,20а,20б,4,6,8

    24.01   12-00

    24.01   16-00

     УЖК, «Инженер-Сервис»

     «24 квартал»,

     НИК, «УК «Чистый дом»,»МАИ»,

    «Плюс-4 Сервис»

    МП «ССК»

    Ремонтные работы на ЦТП-75 (Рокоссовского,10а)
     

    Холодная вода

    		          

    1

    №479

    1-го Мая 2,4,6-9 (в.к), 10а,11, 13,

    2-ая Литейная

    375 км,

    Алапаевский, Арктический, Армавирская, Ашхабадский,

    пер. 40 лет Октября

    40 лет Октября 1-86 (в.к), 87/1,87/2,88,89/1,89/2,90,91/1, 91/2,92-101,102/1, 102/2,103-107,108/1, 108/2,109-122 (в.к),

    124-138 (чет, в.к)

    9-го Января 1-23 (в.к) Авангардная, Адлерский пер. Ажурный, Бердская,  Айвазовского, Алмазная, Акмолинская, Амурская, Багратиона 3, 5,6-40 (в.к), Балтийская, Батумская, Беловежская, Биробиджанский,

    Благовещенская 1-133 (в.к),135-164 (в.к) Богдана Хмельницкого, Брянская 1-26,31-40 (в.к), Варшавская 1(в.к), 2 (в.к), В.Редаково 2,4,5-102 (в.к),103,104,105-183 (в.к), Верхоянская,

    В.Соломиной 1-15 (в.к),17-28(в.к),30-41,

    Вечерняя 14/1, 14/2, 15/1,15/2,16/1,16/2,26-30, 36/1,36/2,40-48, Витебская 2-46 (в.к),47,48, Довженко, Владивосточная, Вокзальная 1/3,1а,1а,б,2-36 (в.к),38-43, 48-113 (в.к), пр-д Вокзальный, Волховская 72,74,109-129 Всесторонняя 6-21(в.к),24-46, Высоковольтный, Высотная, Галерейная, Георгия Седова 2-14,16-27 (в.к) Герасименко 5-25 (в.к),26,27-40 (в.к),42,50 Горная 1-70 (в.к),71а,72-75(в.к),77-165 (в.к), Граневая пр-д Граневой, Гужевая 2-24(в.к),26а,27-38 (в.к),39/1,39/2, 40-49 (в.к),56,66,69,72-104(в.к),Димитрова 23,24, 31-39 (нечет, в.к), Донецкая,Дунайская, Ельцовская,Есенина 1-4,6, 24, Жасминная,Зои Космодемьянской

    Соц.-значимые объекты:

    Храм Святой Екатерины ( 1-го Мая 6а), Локомотивное и вагонное депо (375 км 1), Детский сад №274 (Верхне-Редаково 102), Школа №23 (Верхне-Редаково 104), Школа №37 (Варшавская 2), Магазин «Горячий хлеб» ( В.Соломиной 7), Детский сад №276 (В.Соломиной 10), Школа №47 (В. Соломиной 12), Спортивный комплекс (В.Соломиной 12а), Учебный корпус (В. Соломиной 14), Детский сад №31 (В. Соломиной 15а), Общежитие (В.Соломиной 20), Учебный корпус, столовая (В.Соломиной 20), Подростковый клуб «Сигнал» (В.Соломиной 39), Кафе (Вокзальная 3а),Кондитерская фабрика (Вокзальная 6), Столовая №12 (Вокзальная 11), Хладокомбинат и столовая (Вокзальная 12),

    Детское отделение

    (Медицинская 36), Пищеблок (Медицинская 36), Прачечная (Медицинская 36), Школа №1 (Пролетарская 81), Узловая больница (Стальского 1),Библиотека (пер. Трестовский 1), Кафе «Эдельвейс» (Туркменская 2), Школа №90 (Челюскина 16), ДЮСШ №4 (Челюскина 17), Дом детского творчества №2 (Челюскина 24), Детский сад №177 (Челюскина 35), Библиотека «Куйбышевская»

    (Челюскина 48), Котельная пассажирского вагонного депо

    (Челюскина 60)

    24.01   21-30

    25.01   11-00

    Куйб. адм.

    УЗО, КОиН

     

    ООО «Водоканал»

    Врезка регулятора давления d=400 мм Гвардейцев 22

    3

    №492

    Строителей 57,

    61-83 (неч, в.к),

    Фестивальная 18, Хлебозаводская 28

    Соц. объекты:

    Нарк. отделение

    (Строителей 61), Стоматология

    (Строителей 73а), Спортивный клуб

    (пСтроителей 81)

    24.01   09-00

    24.01   19-00

    «Жилфонд»

    «Луч»

    «УрсаДом»

    «Инком-С»

    УК «ЖКХ» Новокузнецка

    «Доверие»

    ООО «Взлет-Кузбасс».

    Установка узлов учета ХВС Строителей, 61,81

    5

    №494

    40 лет ВЛКСМ 106-110,

    114 (в.к)

    24.01   09-00

    24.01   19-00

    «Ацтек-3″

    «Чистый Дом»

    «Пионер»

    ЖКУ-4

    «Ацтек-2″

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС 40 лет ВЛКСМ, 110

    6

    №495

    Мориса Тореза 111а

     

     

    24.01   09-00

    24.01   19-00

    «Ацтек-3″

    ООО «Взлет-Кузбасс»

    Установка узла учета ХВС Мориса Тореза, 111а

    7

    №502

    Шункова 1 (в.к)

    24.01   09-00

    24.01   12-00

    ЖЭУ-2

    ООО «Водоканал»

    Отключение электроэнергии  на ВНС -306 со стороны ООО ГЭС

    8

    №501

    Климасенко 28-34(в.к)

    24.01   09-00

    24.01   12-00

    УК Семерка                     Ацтек-2

    ООО ГЭС

    Отключение электроэнергии на ВНС-228 со стороны ООО ГЭС

    9

    №504

    Дружбы 52-62 (чет,в.к)

    Кирова 84-94 (чет)                   Десткий сад № 112 (Дружбы 52а)                                           Дружба 251 (Кирова 86)          МЦ «Здоровье» (Дружбы 58)

    24.01   09-00

    24.01   19-00

          «УрсаДом»

     «УК «ДСК-Сервис»,

    ТСН «Кирова, 89″,

    «Академия ЖКХ»

    ООО «Водоканал»

    Замена водопровода d=100 мм по Дружбы 62
     

    Электроэнергия

    		          

    1

    №18

    Сеченова 3,5

    24.01   10-00

    24.01   14-00

    «Любимый город»

    «Веста»

    УК «Любимый город»

    Ремонтные работы в щитовой по ул. Сеченова, 3

    2

    №124

    Частный сектор: Москворецкая 1-17;2-24    

    Бердская 1-9;2-16         

    Самарская 1-29;16-38      

    Кузедеевская 2-6          

     

    24.01   09-00

    24.01   16-00

    Куйб. админ.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт ТП-12 (с обрезкой деревьев)

    3

    №125

    Рихарда Зорге 6,8,10,14

    Детский сад № 16 (Зорге 12)

    24.01   13-30

    24.01   16-00

    УК ЖКХ        КОиН

    ООО ГЭС

    Монтаж оборудования в ТП-908

    4

    №126

    Шункова 1,1а,3,7,9

    ВНС-306

    24.01   09-30

    24.01   12-00

    ЖЭУ-2,

     «КИС»

    ООО ГЭС

    Монтаж оборудования в ТП-306

    5

    №135

    М. Тореза 93,95,101,101а

    24.01   13-00

    24.01   16-00

    ООО «Ника»,

    ООО ЖКУ-4

    ООО ГЭС

    Монтаж приборов учета в ТП-470

    6

    №127

    Обнорского 76,76а,90а,92        Народная 55,55а

    ГПТУ (Обнорского 92) Частный сектор:         

    Аульская, Пятилетки

    24.01   13-30

    24.01   16-00

     «Консалт» ЖЭУ-5     Кузн. админ.

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт      ТП-354

    7

    №134

    Климасенко 28,30, 32, 34, 34а                              ВНС-228

    24.01   09-00

    24.01   12-00

    УК «Семерка»

     «Ацтек-2″

    ООО ГЭС

    Монтаж  приборов учета в ТП-499

    8

    №128

    Мира 38,40,42

    Авиаторов 95,95а

    Детский сад № 257

    ЦТП-148

    24.01   13-00

    24.01   15-30

    «УЖК» «РОСТ», КОиН

     

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт      ТП-862

    9

    №133

    Дружбы 21,34а Октябрьский 31

    24.01   09-30

    24.01   12-00

    «Инком-С»

    «Жилфонд»

    «С-Порт»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт      ТП-636

    10

    №129

    Суворова 2

    Курако 16

    24.01   09-30

    24.01   12-00

    «Гайка»,

    «Виктор УК»

    ООО ГЭС

    Проверка трансформаторов тока в щитовой дома (от ТП-100)

    11

    №130

    Дружбы 8,12а,10

    24.01   13-30

    24.01   14-00

    «С-Порт»

     «Инком-С»

    ООО ГЭС

    Проверка трансформаторов тока в щитовых домов         (от ТП-185)

    12

    №132

    Дружбы 19,19а,27а,41а                     Октябрьский 51,53,55, 57,59,61                    Детский сад № 182 (Дружбы 19а)                                 

    24.01   13-30

    24.01   16-00

    «Инком-С»

    «Плюс-4 Сервис»,КОиН

    «Веста»,»Домовик-Сервис»

     «Наш город»

    ООО ГЭС

    Текущий ремонт      ТП-220

    13

    №131

    Кузнецова 19а                                   Циолковского 44а

    24.01   14-30

    24.01   16-00

    «С-Порт»

    ООО ГЭС

    Проверка ТТ в щитовой ТП-186

    14

    №138

    Еланская                                                Коммунарка

    24.01   10-00

    24.01   17-00

    Ордж. админ.

    НРЭС

    Текущий ремонт на ВЛ-10кВ

    15

    №139

    Шахтеров 18

    24.01   09-00

    24.01   11-00

    УК ЖКХ

    КЭнК

    Ремонтные работы от ТП-901

    16

    №140

    Сеченова 3,5

    24.01   10-00

    24.01   14-00

    «Любимый Город»

    «Веста»

    «Веста»

    Ремонтные работы в щитовой

    17

    №141

    Сеченова 11

    24.01   10-00

    24.01   14-00

    УК ЖКХ г. Новокузнецка

    УК ЖКХ

    Ремонтные работы щитовой

    18

    №36

    К. Маркса 2,2а,3,4,6

    1 Мая 4

    Школа № 54 (К. Марска 10)

    Макеевская 18

    КНС-402

    24.01   01-00

    24.01   02-00

    «Регион»

    Куйб.адм

    НРЭС

    Переключение в ТП 4,5

     

     

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