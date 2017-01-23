Отключения на 24 января (Новокузнецк)
По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в г. Новокузнецке 24 января 2017 года планируются отключения электроэнергии и воды по следующему графику.
|
№
п/п
|
Дата
откл.
|
Дата
вкл.
план
|
Обслуживающая
организация
|
Кто
устраняет
|
Причина
|
Отопление и горячая вода
|
1
№12
|
Кирова 51
Кузнецкстроевский 1
Пионерский 48
|
24.01 10-00
|
24.01 16-00
|
«С-Порт»,
«Квартал на Левом»
|
ООО С-Порт
|
Ремонтные работы в жилом доме по Кирова 51
|
2
№11
|
11-й Гв. Армии 1,11,13, 15,17,3,5
Рокоссовского 10а,17, 19, 19а,19б,21,23,25,27,29, 29а,29б
Чернышова 10,12,12а, 14,16,18,20,20а,20б,4,6,8
|
24.01 12-00
|
24.01 16-00
|
УЖК, «Инженер-Сервис»
«24 квартал»,
НИК, «УК «Чистый дом»,»МАИ»,
«Плюс-4 Сервис»
|
МП «ССК»
|
Ремонтные работы на ЦТП-75 (Рокоссовского,10а)
|
Холодная вода
|
1
№479
|
1-го Мая 2,4,6-9 (в.к), 10а,11, 13,
2-ая Литейная
375 км,
Алапаевский, Арктический, Армавирская, Ашхабадский,
пер. 40 лет Октября
40 лет Октября 1-86 (в.к), 87/1,87/2,88,89/1,89/2,90,91/1, 91/2,92-101,102/1, 102/2,103-107,108/1, 108/2,109-122 (в.к),
124-138 (чет, в.к)
9-го Января 1-23 (в.к) Авангардная, Адлерский пер. Ажурный, Бердская, Айвазовского, Алмазная, Акмолинская, Амурская, Багратиона 3, 5,6-40 (в.к), Балтийская, Батумская, Беловежская, Биробиджанский,
Благовещенская 1-133 (в.к),135-164 (в.к) Богдана Хмельницкого, Брянская 1-26,31-40 (в.к), Варшавская 1(в.к), 2 (в.к), В.Редаково 2,4,5-102 (в.к),103,104,105-183 (в.к), Верхоянская,
В.Соломиной 1-15 (в.к),17-28(в.к),30-41,
Вечерняя 14/1, 14/2, 15/1,15/2,16/1,16/2,26-30, 36/1,36/2,40-48, Витебская 2-46 (в.к),47,48, Довженко, Владивосточная, Вокзальная 1/3,1а,1а,б,2-36 (в.к),38-43, 48-113 (в.к), пр-д Вокзальный, Волховская 72,74,109-129 Всесторонняя 6-21(в.к),24-46, Высоковольтный, Высотная, Галерейная, Георгия Седова 2-14,16-27 (в.к) Герасименко 5-25 (в.к),26,27-40 (в.к),42,50 Горная 1-70 (в.к),71а,72-75(в.к),77-165 (в.к), Граневая пр-д Граневой, Гужевая 2-24(в.к),26а,27-38 (в.к),39/1,39/2, 40-49 (в.к),56,66,69,72-104(в.к),Димитрова 23,24, 31-39 (нечет, в.к), Донецкая,Дунайская, Ельцовская,Есенина 1-4,6, 24, Жасминная,Зои Космодемьянской
Соц.-значимые объекты:
Храм Святой Екатерины ( 1-го Мая 6а), Локомотивное и вагонное депо (375 км 1), Детский сад №274 (Верхне-Редаково 102), Школа №23 (Верхне-Редаково 104), Школа №37 (Варшавская 2), Магазин «Горячий хлеб» ( В.Соломиной 7), Детский сад №276 (В.Соломиной 10), Школа №47 (В. Соломиной 12), Спортивный комплекс (В.Соломиной 12а), Учебный корпус (В. Соломиной 14), Детский сад №31 (В. Соломиной 15а), Общежитие (В.Соломиной 20), Учебный корпус, столовая (В.Соломиной 20), Подростковый клуб «Сигнал» (В.Соломиной 39), Кафе (Вокзальная 3а),Кондитерская фабрика (Вокзальная 6), Столовая №12 (Вокзальная 11), Хладокомбинат и столовая (Вокзальная 12),
Детское отделение
(Медицинская 36), Пищеблок (Медицинская 36), Прачечная (Медицинская 36), Школа №1 (Пролетарская 81), Узловая больница (Стальского 1),Библиотека (пер. Трестовский 1), Кафе «Эдельвейс» (Туркменская 2), Школа №90 (Челюскина 16), ДЮСШ №4 (Челюскина 17), Дом детского творчества №2 (Челюскина 24), Детский сад №177 (Челюскина 35), Библиотека «Куйбышевская»
(Челюскина 48), Котельная пассажирского вагонного депо
(Челюскина 60)
|
24.01 21-30
|
25.01 11-00
|
Куйб. адм.
УЗО, КОиН
|
ООО «Водоканал»
|
Врезка регулятора давления d=400 мм Гвардейцев 22
|
3
№492
|
Строителей 57,
61-83 (неч, в.к),
Фестивальная 18, Хлебозаводская 28
Соц. объекты:
Нарк. отделение
(Строителей 61), Стоматология
(Строителей 73а), Спортивный клуб
(пСтроителей 81)
|
24.01 09-00
|
24.01 19-00
|
«Жилфонд»
«Луч»
«УрсаДом»
«Инком-С»
УК «ЖКХ» Новокузнецка
«Доверие»
|
ООО «Взлет-Кузбасс».
|
Установка узлов учета ХВС Строителей, 61,81
|
5
№494
|
40 лет ВЛКСМ 106-110,
114 (в.к)
|
24.01 09-00
|
24.01 19-00
|
«Ацтек-3″
«Чистый Дом»
«Пионер»
ЖКУ-4
«Ацтек-2″
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС 40 лет ВЛКСМ, 110
|
6
№495
|
Мориса Тореза 111а
|
24.01 09-00
|
24.01 19-00
|
«Ацтек-3″
|
ООО «Взлет-Кузбасс»
|
Установка узла учета ХВС Мориса Тореза, 111а
|
7
№502
|
Шункова 1 (в.к)
|
24.01 09-00
|
24.01 12-00
|
ЖЭУ-2
|
ООО «Водоканал»
|
Отключение электроэнергии на ВНС -306 со стороны ООО ГЭС
|
8
№501
|
Климасенко 28-34(в.к)
|
24.01 09-00
|
24.01 12-00
|
УК Семерка Ацтек-2
|
ООО ГЭС
|
Отключение электроэнергии на ВНС-228 со стороны ООО ГЭС
|
9
№504
|
Дружбы 52-62 (чет,в.к)
Кирова 84-94 (чет) Десткий сад № 112 (Дружбы 52а) Дружба 251 (Кирова 86) МЦ «Здоровье» (Дружбы 58)
|
24.01 09-00
|
24.01 19-00
|
«УрсаДом»
«УК «ДСК-Сервис»,
ТСН «Кирова, 89″,
«Академия ЖКХ»
|
ООО «Водоканал»
|
Замена водопровода d=100 мм по Дружбы 62
|
Электроэнергия
|
1
№18
|
Сеченова 3,5
|
24.01 10-00
|
24.01 14-00
|
«Любимый город»
«Веста»
|
УК «Любимый город»
|
Ремонтные работы в щитовой по ул. Сеченова, 3
|
2
№124
|
Частный сектор: Москворецкая 1-17;2-24
Бердская 1-9;2-16
Самарская 1-29;16-38
Кузедеевская 2-6
|
24.01 09-00
|
24.01 16-00
|
Куйб. админ.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт ТП-12 (с обрезкой деревьев)
|
3
№125
|
Рихарда Зорге 6,8,10,14
Детский сад № 16 (Зорге 12)
|
24.01 13-30
|
24.01 16-00
|
УК ЖКХ КОиН
|
ООО ГЭС
|
Монтаж оборудования в ТП-908
|
4
№126
|
Шункова 1,1а,3,7,9
ВНС-306
|
24.01 09-30
|
24.01 12-00
|
ЖЭУ-2,
«КИС»
|
ООО ГЭС
|
Монтаж оборудования в ТП-306
|
5
№135
|
М. Тореза 93,95,101,101а
|
24.01 13-00
|
24.01 16-00
|
ООО «Ника»,
ООО ЖКУ-4
|
ООО ГЭС
|
Монтаж приборов учета в ТП-470
|
6
№127
|
Обнорского 76,76а,90а,92 Народная 55,55а
ГПТУ (Обнорского 92) Частный сектор:
Аульская, Пятилетки
|
24.01 13-30
|
24.01 16-00
|
«Консалт» ЖЭУ-5 Кузн. админ.
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт ТП-354
|
7
№134
|
Климасенко 28,30, 32, 34, 34а ВНС-228
|
24.01 09-00
|
24.01 12-00
|
УК «Семерка»
«Ацтек-2″
|
ООО ГЭС
|
Монтаж приборов учета в ТП-499
|
8
№128
|
Мира 38,40,42
Авиаторов 95,95а
Детский сад № 257
ЦТП-148
|
24.01 13-00
|
24.01 15-30
|
«УЖК» «РОСТ», КОиН
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт ТП-862
|
9
№133
|
Дружбы 21,34а Октябрьский 31
|
24.01 09-30
|
24.01 12-00
|
«Инком-С»
«Жилфонд»
«С-Порт»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт ТП-636
|
10
№129
|
Суворова 2
Курако 16
|
24.01 09-30
|
24.01 12-00
|
«Гайка»,
«Виктор УК»
|
ООО ГЭС
|
Проверка трансформаторов тока в щитовой дома (от ТП-100)
|
11
№130
|
Дружбы 8,12а,10
|
24.01 13-30
|
24.01 14-00
|
«С-Порт»
«Инком-С»
|
ООО ГЭС
|
Проверка трансформаторов тока в щитовых домов (от ТП-185)
|
12
№132
|
Дружбы 19,19а,27а,41а Октябрьский 51,53,55, 57,59,61 Детский сад № 182 (Дружбы 19а)
|
24.01 13-30
|
24.01 16-00
|
«Инком-С»
«Плюс-4 Сервис»,КОиН
«Веста»,»Домовик-Сервис»
«Наш город»
|
ООО ГЭС
|
Текущий ремонт ТП-220
|
13
№131
|
Кузнецова 19а Циолковского 44а
|
24.01 14-30
|
24.01 16-00
|
«С-Порт»
|
ООО ГЭС
|
Проверка ТТ в щитовой ТП-186
|
14
№138
|
Еланская Коммунарка
|
24.01 10-00
|
24.01 17-00
|
Ордж. админ.
|
НРЭС
|
Текущий ремонт на ВЛ-10кВ
|
15
№139
|
Шахтеров 18
|
24.01 09-00
|
24.01 11-00
|
УК ЖКХ
|
КЭнК
|
Ремонтные работы от ТП-901
|
16
№140
|
Сеченова 3,5
|
24.01 10-00
|
24.01 14-00
|
«Любимый Город»
«Веста»
|
«Веста»
|
Ремонтные работы в щитовой
|
17
№141
|
Сеченова 11
|
24.01 10-00
|
24.01 14-00
|
УК ЖКХ г. Новокузнецка
|
УК ЖКХ
|
Ремонтные работы щитовой
|
18
№36
|
К. Маркса 2,2а,3,4,6
1 Мая 4
Школа № 54 (К. Марска 10)
Макеевская 18
КНС-402
|
24.01 01-00
|
24.01 02-00
|
«Регион»
Куйб.адм
|
НРЭС
|
Переключение в ТП 4,5