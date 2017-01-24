А. Тулеев вошел в высший совет партии «Единая Россия»

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На всероссийском Съезде объединения единороссов состоялись выборы руководства политической организации. Они проходят раз в 5 лет…

Напомним, высший совет – это орган, который определяет стратегические направления развития партии. Также на XVI Съезде партии было принято решение о составе генерального совета «Единой России». В него вошли и представители Кузбасса – депутаты Госдумы Владимир Мельник, Евгений Косяненко и председатель областного Совета народных депутатов Алексей Синицын. Уроженец Кузбасса Сергей Неверов был переизбран на должность секретаря генсовета партии.

Добавим, в эти выборы состав руководства единороссов претерпел значительные изменения и обновился на 50%. Глава Кузбасса в состав высшего совета был вновь переизбран…

Алексей Синицын, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области: «Очень положительный момент – партийные проекты новые, они все обеспечены федеральным финансированием. Это серьёзная работа, которую провела в Госдуме фракция «Единая Россия». Она имеет там большинство, конституционное большинство, имеет возможность принимать такие законопроекты. С учётом обозначенных основных направлений деятельности партии, безусловно, региональное отделение будет отслеживать внимательно, заниматься теми партийными проектами, которые были обозначены в ходе съезда: дворцы культуры малых городов, наши дворы, это всё то, что делает комфортным ежедневную жизнь наших граждан».

Антон Горелкин, депутат Государственной думы: «Вот давайте вспомним, 5 лет назад, что было с партией? Белоленточное движение, партию обливали грязью, в самой партии появились сомневающиеся, которые начали откалываться, что что-то с партией не то… Но что удалось руководству партии, удалось Дмитрию Анатольевичу, удалось Аману Гумировичу в Кузбассе? Удалось перезагрузить партию, удалось сделать так, чтобы люди, члены партии поверили в себя, в свои силы. И партия совершенно переформатировалась в эффективную динамичную структуру».