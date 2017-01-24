Волонтеры приходят на помощь (сюжет)

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Добровольная помощь пенсионерам и ветеранам. Зимой особенно актуальная, для тех, кто проживает в частном секторе… Пример такой волонтёрской работы – в сюжете корреспондента «10 канала» Александра Пятницкого.

Пёс Кузя как бы намекает, что уровень снега давно превысил крышу его будки. Правда, такие заносы Александру Анюшину уже не по плечу. 82 года всё-таки…

Александр Климентьевич – ветеран труда, который более 50 лет отработал на цементном заводе. В этом году и снег, как цемент из-за перепадов температуры..

Но, к счастью, есть волонтёры, которые делают подобную работу бесплатно. В Куйбышевском районе это студенты техникумов и просто неравнодушные граждане, такие как Владимир Гладков…