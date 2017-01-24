«Соцтуризм» для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Более 200 жителей Кузбасса и соседних регионов посетили Новокузнецк за II полугодие 2016 года по программе «Соцтуризм».

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, с июля по декабрь было организовано 15 поездок.

Экскурсантами стали 150 детей с ограниченными возможностями здоровья из Прокопьевска, Мысков, Междуреченска, Красноярска, Омска, которые поправляли здоровье в социально-реабилитационном центре Новокузнецка, а также местные подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и старшее поколение.

Они побывали в Кузнецкой крепости, осмотрели кинотеатр «Коммунар», краеведческий музей, музей Ф.М. Достоевского, собор Рождества Христова, погуляли по площади Маяковского, старому кварталу, скверу Энтузиастов и парку Пионерии.

Экскурсанты прошли мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги, организованные волонтерами вместе с советом молодых специалистов социальной службы города.

Социально-ориентированный экскурсионный проект «Любимый город» реализуется комитетом соцзащиты горадминистрации с июля 2016 года в рамках областной программы «Социальный туризм». Проект приурочен к 400-летию Новокузнецка, которое будет отмечаться в 2018 году.

Задача проекта – помочь социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, «трудных» подростков и пенсионеров.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.