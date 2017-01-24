Главврач скорой лишился должности за халатность подчиненных

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Аман Тулеев поручил отстранить от должности главного врача Кемеровской станции скорой помощи Евгения Аверьянова за элементы халатности, допущенные сотрудниками службы.

Инцидент произошёл в областном центре в ночь с 31 декабря на 1 января. Из-за путаницы, возникшей между фельдшерами по приёму вызовов, скорая помощь не приехала вовремя и кемеровчанке пришлось родить дома самостоятельно.

У беременной начались преждевременные роды, и она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа (первый вызов поступил в 05.08 мин. 1 января. Бригада прибыла в 07.12 мин.)

Как пояснили в областном департаменте охраны здоровья населения, машина выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась. Данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не были внесены в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая едет к роженице.

В результате родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в родильный дом областной детской клинической больницы. Ребёнок находился в реанимации. 23 января, после проведённого лечения, девочка переведена в отделение патологии новорождённых.

Сейчас проходит прокурорская проверка. Департаментом охраны здоровья населения в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности также проводится внеплановая целевая проверка в отношении ГБУЗ КО «Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи».

Губернатор считает, что служба скорой помощи сработала возмутительно непрофессионально. Тем более, во время новогодних праздников в регионе был объявлен усиленный режим работы всех оперативных служб. В том числе учреждениям здравоохранения было поручено работать с максимальной готовностью все каникулы, а главным врачам — лично следить за работой медицинских учреждений. По мнению Тулеева, необходимо досконально разобраться в случившемся и определить степень вины всех сотрудников, причастных к инциденту.

По поручению губернатора приказом департамента отстранен от занимаемой должности Евгений Аверьянов — главврач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи за неудовлетворительную организацию работы службы.

Аман Тулеев поручил своему заместителю Алексею Сергееву организовать во всех территориях инструктаж сотрудников диспетчерских служб скорой помощи, а главам городов и районов присоединиться к этой работе, привлечь к инструктажам сотрудников территориальных отделов здравоохранения.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.