ЧП в детском саду Новокузнецка

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Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, сегодня, 24 января, в 14:15 воспитанники и персонал детского сада № 177 в Куйбышевском районе были эвакуированы из-за задымления в кабинете на первом этаже.

В течение 3 минут, до прибытия спасателей, детей перевели в отдельно стоящее здание на территории учреждения. Благодаря ранее отработанным навыкам по эвакуации воспитанников в экстренных случаях, негативных последствий удалось избежать. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения задымления устанавливаются.

В настоящее время помещения детского сада проветриваются, решается вопрос о размещении воспитанников в Доме детского творчества № 2.

Глава города Новокузнецка С.Н. Кузнецов распорядился сегодня же начать внеплановые проверки всех детских дошкольных учреждений на территории Новокузнецкого городского округа, независимо от форм собственности. Будут проверены наличие, исправность и места расположения первичных средств пожаротушения, содержание и доступность эвакуационных выходов, обеспеченность учреждений системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения, наличие графиков проведения тренировочных эвакуаций, умение персонала оказать первую помощь и оперативно реагировать в экстренных ситуациях.

По информации пресс-служба администрации Новокузнецка.