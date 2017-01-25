Благодарность за добросовестный труд

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По поручению Амана Тулеева 50 дворников из территорий области получат благодарственные письма и премии.

В декабре 2016 года на селекторном совещании с главами территорий губернатор подчеркнул огромную роль дворников в борьбе со снегом – именно они выполняют основную расчистку дворов, несмотря на небольшую зарплату. Аман Тулеев предложил создать систему материального и морального стимулирования дворников: лучшие из них должны получать надбавки к зарплате, поощрения.

Сегодня замгубернатора Анатолий Лазарев наградил первую десятку лучших работников – за добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей и активную уборку дворов в сложных метеоусловиях.

Среди награжденных представительница УК «Комфорт» Таштагольского района Валентина Танатова, работающая дворником более 40 лет и отличающаяся преданностью делу, высочайшей ответственностью, дисциплинированностью.

Нина Голикова из ДСК «Сервис» Новокузнецка работает в ЖКХ около 30 лет. Благодаря ее инициативе зимой во дворах появляются снежные скульптуры, летом – ухоженные клумбы.

Благодарственные письма вручены дворникам из Кемерова, Юрги, Белова, Прокопьевска, Киселевска, Прокопьевского района. Остальные жилищники, представленные к наградам, получат их в ближайшие дни.

Как отметил замгубернатора, в регионе 5 тыс. дворников и все они находятся на передовой линии борьбы со снегом. Их задача — обеспечить безопасную жизнедеятельность кузбассовцев, что особенно важно этой зимой – с небывалыми даже по сибирским меркам снегопадами, подобных которым не было 40 лет.

«Ежесуточно на уборку дорог и тротуаров в городах и районах выходит до 1,5 тыс. единиц техники, вывозится до 50 тыс. куб. м снега или 5 тыс. самосвалов, — сказал Лазарев. Но вся эта большая работа была бы не важна и бесполезна жителям, если оставить двор заснеженным. Оценка нашего общего труда начинается именно с работы дворника, с уборки придомовой территории».

Сегодня губернатор Аман Тулеев направил телеграмму главам городов и районов, заместителям глав по ЖКХ с поручением использовать все резервы для сохранения надежного кадрового «костяка» работников, убирающих дворы многоквартирных домов.

«Нужно еще раз проанализировать уровень зарплат дворников в городах и районах, рассмотреть вопрос по их дополнительному финансовому стимулированию. Важно использовать соревновательный момент, организуя разнообразные конкурсы и сбор отзывов от населения по качеству уборки дворов. Победители в обязательном порядке должны поощряться муниципальными наградами и премиями, это станет примером для остальных и стимулом к повышению качества работы», — говорится в телеграмме.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.