Школы закрыли на карантин (комментарий)

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ЕВРАЗ «Межегейуголь» приглашает для работы вахтой электрослесарей подземных, проходчиков, ГРП, ГРГВ (достойная зарплата, соцпакет). Тел.: 8-909-520-71-05.

На ЗСМК, КМК, РУСАЛ и шахты требуются повара, кассиры, кухонные рабочие. Тел.: 8-913-421-6874.

Требуются водители грузовых автомобилей с опытом работы. Тел.: 8-905-965-8244.

В магазине «Светофор» (ул. Транспортная, 89/2) куры с/м — 59,90 руб./кг, яйцо 1с. 30 шт. — 139,90 руб. Подробности в магазине.

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