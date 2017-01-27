Как повысить качество теплоснабжения Новокузнецка? (сюжет)

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Этот вопрос обсудили на дискуссионной площадке «По SUществу». Формат круглого стола позволил собраться вместе представителям бизнеса, законодательной власти и общественности.

Отказаться от старых котельных в пользу более крупных и эффективных источников тепла. Это один из реальных механизмов для повышения качества теплоснабжения, который прописан уже на федеральном уровне. Перспективы Новокузнецка в этом плане прокомментировал директор Кузбассого филиала Сибирской генерирующей компании.

Юрий Шейбак, директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующий компании: «В последнем варианте, который принят у нас Минэнерго, там есть этот пункт, который связан с замещением Байдаевской и Зыряновской котельных тепловой энергией, которая должна производится на Кузнецкой ТЭЦ, в этой схеме это прописано».

За замещение неэффективных теплоисточников выступают и городские депутаты. Схему переподключения потребителей Орджоникидзевского района на Кузнецкую ТЭЦ проектировщики сейчас активно прорабатывают. Известно, что себестоимость тепла здесь значительно дешевле не только варианта с котельными, но и Центральной ТЭЦ Новокузнецка. В связи с этим закономерный вопрос: может ли Кузнецкая ТЭЦ принять на себя и эту мощность?

Юрий Шейбак, директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующий компании: «Теоретически — да, практически — надо считать. У нас сейчас, если говорить откровенно, компания считает, смотрит технические возможности, что надо сделать на станции, что нужно сделать в городе. Поймите правильно, что это требует громадных отвлечений персонала, специалистов, времени, исходных данных. Пока это получается так скажем на энтузиазме».

Как говорят на Кузнецкой ТЭЦ, резервы у станции есть. Правда, скорее всего, потребуются пара новых котлоагрегатов. Кроме того, придётся пересмотреть схему теплоснабжения Новокузнецка. Но такой проект, конечно же, потребует и серьёзных инвестиций. Вот такая ситуация: для того чтобы сэкономить или стать более эффективным, теплоснабжению Новокузнецка нужно найти серьёзные деньги, а главное, должна быть гарантия, что эти средства вернуться инвестору.