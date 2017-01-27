ЭКОНОМИКА: сколько россиян за чертой бедности?

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На всероссийском съезде Единой России Дмитрий Медведев отчитался о том, что было сделано правящей партией в стране. Но интересно ещё и что будет сделано. Депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий Исламов на съезде отметил важную роль программы моногородов, в которой наш регион активно участвует. Теперь за счёт неё можно привлекать деньги и на социальные проекты, благоустройство. Раньше шла речь о создании условий для инвесторов, развития инфраструктуры…

По статистике 14 %, по ощущениям 20! Такие данные приводит «Российская газета» по количеству бедных в России. То есть с доходами ниже прожиточного минимума живут 14 % населения, а если считать голоса людей, то бедных на 6 % больше.

Приводится и статистика на тему, на чём экономят люди. Российская академия народного хозяйства и госслужбы подсчитала, что три четверти россиян отказываются от покупки одежды и обуви в первую очередь. Немногим почти 70 % экономят на продуктах питания и развлечениях. Чуть больше половины пересматривают свой отпуск. И больше трети экономят на лекарствах.