Средства реабилитации вручили по губернаторской акции

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Первыми в 2017 году средства реабилитации получили жители Кемерова, Березовского, Юрги, а также Кемеровского, Крапивинского, Ленинска-Кузнецкого, Промышленновского, Топкинского, Юргинского, Яшкинского районов.

Например, в Промышленновском районе 10 граждан старшего поколения на мероприятии, приуроченном к Дню снятия блокады Ленинграда, получили металлические трости и костыли с подлокотником.

В Берёзовском представители администрации вручили средства реабилитации 20 горожанам. Встреча состоялась в библиотеке, где для участников мероприятия выступили артисты театра «Ностальгия».

В Юргинском районе трости получили 10 жителей из Проскоковского, Арлюкского, Мальцевского, Зеледеевского, Новоромановского, Лебяжье-Асановского сельских поселений. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и вдовы участников Великой Отечественной войны.

В Яшкинском районе в библиотеке состоялось памятное мероприятие, посвященное годовщине снятия блокады Ленинграда. Его участники – ветераны, вдовы ветеранов и жители блокадного Ленинграда – получили костыли с подлокотниками, металлические трости на четырех опорах или деревянные с противоскользящим устройством. Всего с 2015 года в Яшкинском районе нуждающиеся граждане получили 108 тростей, бандажей, костылей.

В Юрге в центре социального обслуживания граждан 20 кузбассовцам с ограниченными возможностями здоровья вручены средства реабилитации. Всего с 2015 года их получил 131 юргинец.

В Крапивинском районе трости и костыли получили 10 человек, двое из которых являются жителями блокадного Ленинграда. Всего с начала акции обладателями спецсредств по областной акции стали 50 жителей территории.

Также средства реабилитации получили 10 жителей Ленинск-Кузнецкого района с ограниченными возможностями здоровья.

Во всех территориях жителям, которые не смогли посетить мероприятия, средства реабилитации вручены на дому.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.