Наградили за спасение людей при пожаре

просмотров: 88

Сотрудники ДПС ГИБДД Кузбасса отмечены высокими областными наградами.

Аман Тулеев вручил медали «За честь и мужество» старшему инспектору ДПС, старшему лейтенанту полиции Андрею Щептинову и инспектору ДПС, лейтенанту полиции Максиму Буланову. Оба служат в отдельной роте дорожно-патрульной службы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

20 января 2016 года в Ленинске-Кузнецком Андрей Щептинов и Максим Буланов в ходе патрулирования улиц увидели возгорание в жилом частном доме. Сотрудники ГИБДД узнали, что в доме находятся люди. Правоохранители, рискуя жизнью, разбили окно и вошли в пылающее строение.

Из здания полицейские вывели 37-летнюю женщину и её 18-летнего сына, вынесли на руках 63-летнюю пенсионерку, которая не могла самостоятельно передвигаться. Также они оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и передали работникам скорой медицинской помощи.

Благодаря грамотным самоотверженным действиям полицейских в настоящее время жизни и здоровью спасенных ничто не угрожает.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.