За паспортом и правами — в МФЦ

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Набор в группы джаз-модерна и степ-аэробики. Ул. Пирогова, 9, каб. 222. Тел.: 8-906-933-9106.

Набираем сотрудников (ежедневно 1 600 руб.). Тел.: (3843) 605-027.

Требуется прораб. Тел.: 8-923-464-9721.

Строительной организации требуются монтажники металлоконструкций 4, 5 разрядов, электрогазосварщики 4, 5 разрядов (возможна вахта). Тел.: 8-903-908-8541.

Организации требуются машинисты гидравлических экскаваторов DOOSAN-300, HITACHI-ZX330 . Тел.: 8-913-130-6116, 8-913-318-9729.