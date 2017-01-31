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Награды юным (комментарий) 31 Январь 2017 / Все новости просмотров: 90 Лауреатов губернаторской премии «Достижения юных» и премии президента РФ наградили в Кемерове. Торжественное мероприятие состоялось в областной администрации. С лауреатами губернаторской премии «Достижения юных» и премии президента России встретилась заместитель губернатора Елена Пахомова.

Областные гранты и премии для поддержки талантливых детей дополнительно к федеральным учреждены в 2006 году по инициативе губернатора Амана Тулеева. Победителей определяют по восьми номинациям: учебная деятельность, научно-исследовательская деятельность, научно-техническое творчество, художественное творчество, социально значимая деятельность, любительский спорт, спортивный туризм, профессиональное мастерство.



63 молодых кузбассовца получили премии президента на общую сумму 2 млн 190 тыс. рублей. Из них 10 человек стали обладателями премий по 60 тыс. рублей, 53 человека — по 30 тыс. рублей. В числе дипломантов — лауреаты научно-практической конференции исследовательских работ «Кузбасские истоки» и «Эрудит», первенства Кузбасса по тяжелой атлетике, областного конкурса детских хореографических коллективов, победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и др.



Кроме того, премии по 10 тыс. рублей получили 100 лауреатов конкурса «Достижения юных». Всего в конкурсе по итогам 2015-2016 годов приняли участие 407 человек.



Среди победителей областного конкурса 11-классница гимназии Юрги Варвара Цветкова, активная участница интеллектуальных конкурсов и предметных олимпиад, конференций. К примеру, в 2016 году Варвара получила сразу несколько дипломов II и III степени на международной онлайн-олимпиаде «Фоксорда» за победу по русскому языку и информатике. Она отмечена похвальным листом «За отличные успехи в учении» министерства образования и науки РФ, получила диплом победителя III степени по физике, математике и литературе на открытой региональной межвузовской олимпиаде вузов Томской области. Кроме учебной деятельности, девушка увлечена занятиями по пулевой стрельбе и хореографией.



Лауреатом премии «Достижения юных» стал Никита Гавриленко, учащийся объединений «Робототехника» и «Экспериментальная электроника» областного центра детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения. Никита создал проекты: электронные конструкции, проекты роботов, программные продукты. Неоднократно принимал участие в городских и областных выставках «Радиолюбитель-конструктор», «Кузбасс – мой дом», награжден грамотами и дипломами за первое место в областных соревнованиях мобильных роботов в дисциплинах: «Траектория», «Лабиринт», «Кегельринг»; за второе место в областных соревнованиях по скоростной сборке электронных схем. Кроме того, Никита занимается в музыкальной школе, где также добивается значительных успехов. Так, в 2015 году стал дипломантом I степени регионального фестиваля-конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Кемеровская гармоника»; занял первое место на международном конкурсе-фестивале «Закружи вьюга»; дипломант областного фестиваля юных музыкантов «В свете юных дарований».



Елена Пахомова напомнила, что в Кузбассе действует одна из самых мощных в России система социальной поддержки талантливой молодежи. Из областного бюджета отличникам учебы выплачивают губернаторскую премию по итогам полугодий: для учеников 2-4 классов – 1 тыс. рублей; для 5-9-х классов – 1,5 тыс. рублей; для 10-11 классов – 2 тыс. рублей. Победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников ежемесячно получают губернаторскую стипендию в размере от 500 до 1 тыс. рублей. В 2015-2016 учебном году такую стипендию получали 280 учащихся. Ежегодно проходят весенние и летние школы для одаренных детей Кузбасса, где с ними занимаются лучшие преподаватели кемеровских вузов. В таких школах принимают участие более 200 школьников из разных городов и районов.



Всего на поддержку талантливой молодежи в 2016 году направлено более 50 млн рублей. Кроме того, ежегодно самые талантливые дети региона бесплатно отдыхают в лучших региональных и российских центрах отдыха. В 2016 году такие путевки получили более 14 тыс. человек. (По информации пресс-службы администрации Кемеровской области) http://www.10kanal.ru/wp-content/uploads/2017/02/Награды-юным.mp4