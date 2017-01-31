Задержан подозреваемый в убийстве ребенка

Задержан местный житель, подозреваемый в убийстве ребенка.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) по факту безвестного исчезновения 12-летнего ребенка в Новокузнецке.

Напомним, что 26 января 2017 года около 19 часов 15 минут потерпевшая вышла из дома и пропала без вести. В течение нескольких дней в круглосуточном режиме велись поисковые мероприятия следователями Следственного комитета, сотрудниками полиции. Привлекались силы МЧС, служащие внутренних войск и волонтеры. Кроме того, в город Новокузнецк для оказания практической и методической помощи прибыли следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации и сотрудник ГУУР МВД России.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможной причастности к совершению преступления в отношении ребенка 40-летнего местного жителя. Следователями незамедлительно проведены обыски в его частном доме, где следователями-криминалистами, с применением высокотехнологичной и современной криминалистической техники обнаружены следы крови. В кратчайшие сроки был проведен ДНК-анализ, который показал, что кровь, обнаруженная в доме у подозреваемого, принадлежит пропавшей девочке. Мужчина задержан, с ним работают следователи.

Кроме того, в ходе поисковых мероприятий обнаружено место, где предположительно, может находиться тело 12-летнего ребенка. Это вентиляционный штрек, который расположен на окраине одного из районов города Новокузнецка. В связи с труднодоступностью места следователями совместно с сотрудниками полиции и МЧС организуются технические мероприятия по его исследованию.

Необходимо отметить, что за это время проведена огромная работа. Установлены и допрошены водитель и кондуктор автобуса, на котором должна была уехать девочка, возможные свидетели преступления: таксисты, проезжавшие в тот отрезок времени, автолюбители, проверены места, где собираются подростки, осмотрен 41 дом, проверены чердаки, подвалы, проведено несколько десятков допросов, особая работа проводилась с ранее судимыми лицами.

Следствием назначен ряд экспертиз, в числе которых генотипоскопическая, судебно-медицинская. В ходе предварительного расследования также будут установлены причины и условия произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

( По информации СУ СК РФ по Кемеровской области)