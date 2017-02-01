Подозреваемому в убийстве школьницы предъявлено обвинение (сюжет)
Мужчине, задержанному по подозрению в убийстве 12-летней девочки, предъявлено обвинение. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области 40-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Продолжается специально подготовленная операция по установлению местонахождения тела 12-летнего ребенка. Ранее в ходе поисковых мероприятий обнаружен вентиляционный штрек, в котором предположительно может находиться тело ребенка. В операции принимают участие сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы, Следственного комитета и ГУ МВД по Кемеровской области. Необходимо отметить, что специалистам приходится работать в крайне опасных условиях. В ходе обыска следователями-криминалистами в доме обвиняемого обнаружены следы крови, проведенный ДНК-анализ, показал, что кровь принадлежит пропавшей девочке. Обвиняемый со следствием не сотрудничает, воспользовался 51 ст. Конституции РФ. По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
(По информации СУ СК РФ по Кемеровской области)