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Сотрудники уголовного розыска, СК и МЧС получили высокие награды за раскрытие особо тяжкого преступления

В конце января 2017 года жители Кемеровской области были потрясены исчезновением 12-летней жительницы Новокузнецка, которая ушла в гости к своей сестре и пропала без вести.

В поисках девочки были задействованы сотрудники полиции, МЧС, военизированной горноспасательной части, военнослужащие и волонтеры.

Тело девочки со следами насильственной смерти было обнаружено в шахтовом шурфе. К расследованию преступления подключились лучшие сыщики, следователи и криминалисты. В результате кропотливой работы был установлен и заключен под стражу подозреваемый, собрана доказательная база его причастности к совершению преступления. В настоящее время проводятся необходимые действия, направленные на своевременное и всестороннее расследование уголовного дела. За профессионализм и самоотдачу, позволившие раскрыть преступление в кратчайшие сроки, сегодня губернатор Аман Тулеев вручил высокие награды сотрудникам областных подразделений уголовного розыска, следственного управления следственного комитета РФ по области и МЧС.

Так, медали «За честь и мужество» получили оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по г.Новокузнецку лейтенант полиции Максим Дубинин и старший оперуполномоченный по особо важным делам межрайонного отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области майор полиции Дмитрий Плешаков. Медалями «За служение Кузбассу» награждены следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кемеровской области, майор юстиции Татьяна Косякова и спасатель первого класса Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда Алексей Бычков.

(По информации пресс-службы администрации Кемеровской области)