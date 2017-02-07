Грядет фестиваль!

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В четверг, 9 февраля стартует очередной, 16-й, фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке». Представители оргкомитета рассказали журналистам, что ждёт новокузнечан и гостей фестиваля. В первый день в 18:00 состоится концерт новокузнецких бардов, в пятницу в это же время свои песни представят гости южной столицы, которых заявилось около 40. В субботу в 13:00 пройдет гала-концерт, и в воскресенье в 17:00 фестиваль завершится концертом новокузнечан Валерия Куличенко, Евгения Харитонова и москвича Сергея Матвеенко.

Кроме того, участники фестиваля проведут традиционные встречи в детских домах, выступят перед ветеранами, пообщаются с любителями авторской песни в библиотеке Гоголя. Также по традиции лучшим исполнителям вручат призы.

Владимир Дербин, менеджер проекта фестиваля: «5 номинаций у нас, это лучший автор, лучший исполнитель, лучший ансамбль, лучшее исполнение песни Высоцкого и лучшее посвящение Высоцкому. Кроме того, есть специальные призы: приз зрительских симпатий, приз основателя фестиваля Вячеслава Павлова и приз председателя оргкомитета Алексея Юрьева».