Признание коллег

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В Новокузнецке подвели итоги конкурса журналистского мастерства имени Анатолия Сосимовича. Ежегодная встреча прошла в Доме творческих союзов. По традиции на неё пригласили и ветеранов профессии, и работающих журналистов. Но перед оглашением победителей и лауреатов, минутой памяти почтили коллег, которые ушли в 2016. Это Светлана Долгова, Константин Сидоров, Игорь Степаненко.

Что касается самого конкурса, в этот раз нем участвовало около 40 работ ТВ и радио и 50 от печатных СМИ. В числе лауреатов – журналисты «10 канала» Ольга Карболина и Инна Ушакова. Ведущая «Милицейской волны» Надежда Трофимова стала победителем в номинации «авторская программа», отметило жюри и новостные выпуски радиостанции. А почетный знак «Мастер» за вклад в развитие новокузнецкой журналистики вручили Валерию Немирову.

Председатель областного Союза журналистов пожелал постоянного профессионального роста и отметил, что новокузнецкое отделение отличает сплоченность.

Валерий Качин, председатель Кемеровского областного Союза журналистов: «Здесь, однако, чувствуется дух свободы, самостоятельности больше, чем в других регионах. Мыслят по-другому, наверное, более дружные. Когда проходила спартакиада, больше было новокузнецких журналистов, чем из других городов вместе взятых».