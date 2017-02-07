«Милицейской волне в Новокузнецке» уже 13 лет!

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Став первым в Новокузнецке радио для «взрослых», «Милицейская волна» предложила музыку, которую любили те, кому было 35 и больше. За 13 лет сменилось целое поколение радиослушателей, под стать им изменилась и сама «Милицейская волна».

Сегодня «Милицейка» – это музыкальная атмосфера бурных 90-х, золотые хиты ностальгических 80-х, это современное звучание любимых песен и все шлягеры последнего десятилетия. А ещё – самые свежие новости о важнейших событиях в городе, в стране и за рубежом. И разумеется, всё новые интересные проекты!

Ирина Парий, музыкальный редактор радиостанции «Милицейская волна»: «Вот уже 13 лет «Милицейская волна» радует слушателей не только замечательной музыкой, но и отличными проектами. Вместе с нашими партнёрами мы совсем недавно запустили новый проект под названием «Час удачи». Для тех, кто слушает «Милицейскую волну», есть отличная возможность поймать свою удачу и получить замечательный подарок. А посему, хочу сказать, настраивайте приёмники на 101.1 FМ, слушайте «Милицейскую волну», и у вас обязательно будет всё в порядке!»