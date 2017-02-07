А. Тулеев о подготовке региона к паводку

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Аман Тулеев поручил главам объехать каждую улицу своего муниципалитета и проверить работу по вывозу снега.

Губернатор провел областное селекторное совещание с руководителями территорий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности региона в рамках подготовки к весеннему паводку.

В совещании приняли участие члены коллегии администрации области, главы территорий, руководители ведомств, региональных оперативных служб и правоохранительных органов.

А. Тулеев отметил, что зимой 2016—2017 года зафиксированы скачки температуры от плюс 5 до минус 40 градусов, оттепели часто сменяют морозы. По всей области отмечаются обильные снегопады. Норма выпавшего снега превышена в 1,5-2 раза, особенно в горах и по северу Кузбасса. Есть территории, где высота снежного покрова небольшая. Например, в Тисульском районе – 27 см, в Белове, Краснобродском, Ленинске-Кузнецком – 28 – 35 см. При этом в Таштагольском районе – более 1,5 м.

Из-за постоянных перепадов температуры увеличивается плотность снега, а значит, запас воды в нём растёт. Сейчас он в разы превышает норму, в том числе в Яе и Междуреченске – в 2 раза, в Кемерове – в 1,3 раза. При этом, по прогнозам, снегопады будут продолжаться в течение февраля и марта.

А. Тулеев подчеркнул, что в целом все территории ведут борьбу с последствиями обильных снегопадов ответственно. Работы идут круглосуточно. В среднем в области ежедневно задействовано в штатном режиме более 1 тыс. единиц дорожной техники, работают около 3 тыс. человек. В период обильных снегопадов работает до 1,5 тыс. единиц техники и до 6 тыс. человек. Областная администрация заключила 174 соглашения с предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями и частниками, по которым дополнительно могут быть привлечены ещё 600 единиц техники.

За зимний сезон этого года вывезено 2,6 млн куб. м снега. Это 260 тыс. КАМАЗов. Ожидается, что к концу зимнего периода это число увеличится до более 4 млн куб. м. При этом за всю зиму 2015—2016 года вывезли 2,8 млн куб. м снега.

В Кемерове (глава Илья Середюк) круглосуточно работают 20 комплексов, из них 9 – это привлеченная техника. А 111 единиц работают ежедневно. Привлечены силы юргинского военного гарнизона, промышленных предприятий, частников. Задействованы осуждённые к исправительным работам. Так, 30 человек под конвоем ежедневно выходят на улицы, за это получают зарплату по 12 тыс. рублей в месяц. Скоро к ним присоединятся еще 60 человек. ГУФСИН обеспечивает их горячим питанием (начальник ГУФСИН России по Кемеровской области генерал Константин Антонкин, его первый зам Андрей Басаргин). Губернатор поручил применить этот опыт в других муниципалитетах.

Вместе с тем, по мнению Тулеева, проблемы со снегом в областной столице еще есть. Например, много снега за железнодорожным вокзалом, на обочинах по ул. Угловая и Тельбесская.

В Мариинске (глава Александр Кривцов, замглавы по ЖКХ Александр Ганьжа) снега выпало немного, но он практически не вывозится. Заужены дороги по ул. Ленина (в районе домов №31, 51), ул. Рабочая (в районе домов 11, 24, 47), Загородная. Снежные наросты — возле железнодорожного переезда на ул. Антибесская.

«Если обочины завалены снегом, пешеходам приходится передвигаться по проезжей части. Если есть сугробы при выезде из двора, появляется риск для выезжающей машины. Внутриквартальные проезды, которые находятся за пределами придомовых территорий, это зона ответственности муниципалитета, а значит, персонально каждого главы города или района. Данные территории не должны чиститься по остаточному принципу», — сказал губернатор.

С начала зимнего периода государственной жилищной инспекцией (начальник Ирина Гайденко) обследовано 8 тыс. 720 крыш жилых многоквартирных домов и 8 тыс. 760 придомовых территорий. Выявлено 1 тыс. 404 нарушений по очистке от снега. Например, в Киселевске (глава Сергей Лаврентьев) управляющая компания «Резерв» (директор Светлана Морозова ) не производит очистку крыш многоквартирных домов № № 6, 4, 7, 8, 12 по ул. Новостройка. Специалистами госжилинспекции выданы предостережения. В пос. Яшкино (глава района Сергей Фролов, замглавы по ЖКХ Олеся Потапова ) в двухэтажном доме №4 по ул. Мирной 8 декабря 2016 г. под тяжестью снега обрушилась часть крыши. Никто не пострадал. Но только после аварии в течение двух дней были проведены все необходимые работы по очистке крыш.

Губернатор подчеркнул, что работа по очистке крыш, уборке дворов должна стоять у глав территорий на личном контроле. Также Тулеев обратился ко всем кузбассовцам с призывом заботиться о своей безопасности, обходить опасные и огражденные зоны, где идет чистка крыш жилого дома, где есть сигнальные обвязки.

Аман Тулеев предложил главам сосредоточиться на организации вывоза снега, особенно с территорий дворов. Плохо вывозится снег с газонов и выездов дворов практически во всех территориях, что при оттепели может привести к затоплению подвалов жилых домов, повреждению фундаментов. Этого допустить нельзя.

А. Тулеев назвал управляющие компании, которые плохо вывозят снег. В Кемерове это УК «Радуга» (директор Виктор Клименко), «Кемерово-Сити» (директор Евгений Голосов), УК «РЭУ-9» (директор Татьяна Епанишникова).

Крайне неудовлетворительно поставлена работа в пос. Белогорск Тисульского района (глава Вера Хисамова). Там УК «Белогорск» (директор Светлана Адодина) вообще не вывозит снег с придомовых территорий во всем поселке.

Есть претензии к вывозу снега в пос.Постоянный, г.Калтан (глава Игорь Голдинов). Там не справляются со своей работой компании «Мастер-Сервис» (директор Николай Юрьев) и «Стимул» (директор Андрей Гелевер). Из-за их безответственности может затопить жилые дома на ул. Дзержинского.

В Новокузнецке МП «Жилфонд» (директор Михаил Боев) на домах ул.Кутузова, 26, ул.Слесарная,1, 3, 5 не только не обеспечили своевременную очистку крыш от снега, но и не организовали работу по вывозу снега с дворовых территорий. Причем эта организация уже два раза за зиму была привлечена госжилинспекцией к административной ответственности, и сейчас проходит очередная проверка. Там же, в Новокузнецке УК «Титан» (директор Павел Красков), снег от дома по адресу пр. Кузнецкстроевский, 23 не вывезла, а вывалила на детскую игровую площадку.

Складировать снег на детских площадках приспособилась и УК «МУК» Междуреченска (директор Виктор Губарев), которая обслуживает дом №35 по ул. Ермака. Там высота сугробов — более 2,5 м. В том же Междуреченске (глава Сергей Кислицин) УК «УЖК» (директор Михаил Ширшиков) на доме №45 по ул.Кузнецкая не только не вывозит снег, она его практически вообще не чистит – ни вручную, ни с помощью техники. Из-за этого машинам скорой помощи и аварийным службам проехать практически невозможно. Госжилинспекция уже составила протокол на управляющую организацию.

Губернатор обратился к кузбассовцам с просьбой помогать властям и активнее принимать участие в управлении своими домами и дворами.

«Видите, как работают управляющие компании: штрафы для них ничего не значат, судов не боятся. Значит, нужно собраться всем домом и выгнать эту управляющую компанию; выбрать более добросовестную», — подчеркнул губернатор.

От глав Аман Тулеев потребовал персонально: весь накопленный снег с придомовых территорий вывезти в кратчайшие сроки.

В качестве примера губернатор привел опыт Ленинска-Кузнецкого (глава Вячеслав Телегин). Там УК «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкий» (директор Лидия Пацель) с помощью подъёмных механизмов производит очистку крыш от снега, своевременно вывозит снег с придомовых территорий. Кроме того, создали специальные пункты, где желающие жители могут взять инвентарь для уборки снега. «Съездите, поучитесь у них как нужно работать», — призвал глав территорий Аман Тулеев.

Аман Тулеев обратился к руководителям территорий с просьбой увеличить число участников областных акций по уборке снега, которые традиционно проходят в регионе два раза в неделю – в среду и пятницу. К этой работе губернатор призвал подключиться и областной депутатский корпус (председатель СНДКО Алексей Синицын).

Большую помощь в уборке снега оказывают студенческие отряды. Например, сегодня 3 тыс. студентов и преподавателей Кемеровского госуниверситета вышли на субботник. Волонтеры чистят от снега и сугробов ул. Мичурина, Васильева, 50 лет Октября. Действует полевая кухня, все желающие могут угоститься кашей, чаем.

По мнению губернатора, необходимо творчески подходить к организации субботников, чтобы люди шли на них с удовольствием. К примеру, 3 февраля в пос. Кедровка Кемерова состоялся селфи-субботник. Семьи с детьми вышли на очистку от снега детской площадки, дворов. Во время субботника дети могли сфотографироваться с героями мультфильмов, попить горячего чаю, угоститься молочной продукцией.

Кроме того, должна быть обеспечена безопасность участников субботников. «На проезжую часть людей ставить нельзя, для этого есть специальные службы. Сделайте упор на уборку пешеходных дорожек, остановочных павильонов, подходов к социально значимым объектам, — подчеркнул Аман Тулеев. — Во всех территориях за каждым жилым районом или кварталом должны быть закреплены ответственные лица от администраций муниципалитетов. Именно они в ежедневном режиме должны докладывать о всех проблемах борьбы со снегом – вплоть до тех пор, пока он полностью не растает».

Тулеев отдельно остановился на привлечении к уборке, вывозу снега, мусора предприятий промышленности, торговли, учреждений социальной сферы.

Руководству предприятий губернатор предложил заключить с главами городов и районов специальные соглашения, по которым у каждого из этих предприятий был бы свой участок общегородской территории, за который они отвечают.

На этих участках предприниматели помогут зимой убирать снег, весной – готовиться к паводку, летом – обеспечить чистоту, осенью – подготовиться к зиме. Также они могут благоустроить дворы, скверы, установить скульптуры, построить детские площадки. «Вот это будет – действительно государственный подход», — подчеркнул Аман Тулеев.

Многие ответственные руководители в Кузбассе уже взяли на себя заботу о городских территориях. В Кемерове это «Кузбасская энергосетевая компания» (гендиректор Петр Куруч), ОАО «КОКС» (управляющий директор Борис Булаевский), АО «СДС АЗОТ» (гендиректор Игорь Безух), Кузбасское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги (замначальника Сергей Макаренко), Кузбасский филиал ОАО «Сибирская генерирующая компания (директор Юрий Шейбак). Компания «Кузбассразрезуголь» (гендиректор Сергей Парамонов) обустроили в Кемерове сквер имени Льва Резникова, построили фонтан и ухаживают за ними. «Кемеровопромстрой» (гендиректор Борис Горобцов) – построили Сквер строителей в Лесной Поляне. В Новокузнецке АО «РУСАЛ Новокузнецк» (управляющий директор Виктор Жирнаков) — помогают в благоустройстве части Кузнецкого района, АО «Кузнецкие ферросплавы» (гендиректор Кристина Коренная) — благоустраивают часть Кузнецкого и Орджоникидзевского районов. Участвует в благоустройстве Новокузнецка и торгово-развлекательный центр «Планета» (исполнительный директор Наталья Вара). В Ленинске-Кузнецком, Киселевске помогает обустроить городскую среду компания «СУЭК» (генеральный директор Владимир Рашевский, гендиректор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев).

Аман Тулеев подчеркнул, что к паводку нужно готовиться уже сейчас, необходимо начинать предупредительную работу. Тулеев поручил главам в кратчайшие сроки спланировать работы по чернению и распиловке льда, взрывные работы на затороопасных участках вблизи населенных пунктов и опор мостов, чтобы их не повредило при ледоходе.

На случай половодья — подготовить маршруты объезда и при первой же опасности блокировать движение по подтопленным дорогам. Тягачи должны находиться в готовности номер один.

Губернатор поручил своему первому заместителю Владимиру Чернову, председателю областной противопаводковой комиссии, замгубернатора Анатолию Лазареву, начальнику ГУ МЧС по области Александру Мамонтову проводить эту работу регулярно, обращая особое внимание на состояние гидротехнических сооружений, водоканалов, водозаборов, которые из-за обилия снега будут испытывать колоссальную нагрузку. Главы должны организовать беспрепятственный подъезд к таким сооружениям, обеспечить готовность техники и инвентаря, включая мотопомпы, передвижные насосы для откачки воды, создать запас материалов.

А. Тулеев поставил на контроль всех муниципалитетов снабжение людей во время паводка качественной питьевой водой. Для этого на водозаборах должен быть запас химреагентов, активированный уголь. Роспотребнадзору уже сейчас нужно усилить контроль за качеством воды.

Губернатор дал поручение до 20 марта ликвидировать все действующие в области ледовые переправы, а их у нас 41. Больше всего их в Междуреченске, Крапивинском и Таштагольском районах. А также демонтировать оба наплавных моста, сооруженных в Юрге на реке Томь и в д. Фёдоровка Новокузнецкого района на реке Кондома.

«Нужно провести распиловку переправ в местах примыкания к берегу, зачернить лёд, а лучше — провести взрывные работы, чтобы в последующем переправа не стала затором. В ходе рейдов в местах массового скопления рыболовов провести беседы, разместить информацию об опасности выхода на лёд и ответственности за нарушение запретов (предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей)», — подчеркнул Тулеев.

Губернатор обозначил комплекс поручений, касающихся населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления. Среди них — своевременный завоз продуктов питания, ГСМ, медикаментов, обеспечение пожарной безопасности этих деревень и поселков.

Главы обязаны пофамильно уточнить списки маломобильных жителей, которых, возможно, потребуется переселять из зоны риска и проверить закрепление соцработников за представителями старшего поколения, людьми с ограниченными возможностями здоровья, семьями с детьми, особенно с детьми-инвалидами, чтобы никто не остался без внимания. Нужно отревизировать все места временного размещения и маршруты эвакуации. Заблаговременно приготовить раскладушки, матрасы, питьё, еду, максимально задействовав пункты взаимопомощи.

Аман Тулеев поручил своему заместителю Валерию Цою держать на контроле информацию о наличии вещей в этих пунктах, чтобы в случае ЧС сразу обеспечить людей всем необходимым.

Руководителям муниципальных образований поручено определить места, куда в случае опасности будет выведен личный и общественный скот, создать там необходимый резерв кормов. Ответственной назначена замгубернатора Елена Жидкова.

По мнению Тулеева, территориям нужно заключать межмуниципальные соглашения о взаимной поддержке, оказывать помощь обратившемуся соседнему городу или району.

«Необходимо по максимуму работать с населением, каждым конкретным человеком, — подчеркнул губернатор. — Нужно раздать памятки, чтобы люди знали, что делать, если потребуется эвакуация. А моему заместителю Елене Пахомовой — проследить, чтобы такие памятки были розданы школьникам и студентам». Губернатор также поручил организовать в школах сочинения, диктанты на тему «Паводок», авторов лучших работ поощрять.

Также Тулеев сообщил, что страхование от паводка стартовало и по закону жители смогут застраховать имущество от затопления только до начала ледохода.

Губернатор подчеркнул, что администрация области, как и прежде, поможет кузбассовцам с низкими доходами, то есть семьям, у которых доход на человека ниже прожиточного минимума (на конец 2016 года он составил в регионе в среднем 8 тыс. 748 рублей). Чтобы понять, положена ли конкретной семье такая поддержка, нужно взять всю сумму, которую семья получает в месяц, включая зарплаты, пенсии, пособия, и разделить на количество членов семьи. Если получится меньше 8 тыс. 748 рублей, необходимо написать заявление на имя губернатора (на оказание материальной помощи для уплаты взноса за страхование имущества). Разъяснения можно получить в управлениях соцзащиты по месту жительства или у начальника управления по ценным бумагам и страховому рынку обладминистрации Нелли Малютиной, отметил губернатор.

Руководитель региона сообщил, что механизм предоставления помощи остается прежним: льготники не получат деньги наличными, им будет выдан страховой полис, оформленный на их имя.

В 2016 году по области было застраховано 3 тыс. (36%) жилых домов, которые находились в зоне возможного подтопления. Губернатор поставил задачу муниципалитетам – разъяснить жителям, что необходимо страховать дома и имущество в них на 100%. Это поможет в случае природного катаклизма восстановить поврежденное имущество, сведет к минимуму убытки.

Аман Тулеев привел пример, как в прошлом году жительница Калтана застраховала от наводнения дачу в садовом обществе «Озерки», заплатив 3 тыс. рублей. Дачу затопило, были повреждены фундамент, пол, стены, двери. Жительница получила от страховой компании 99 тыс. рублей и смогла все отремонтировать.

Губернатор поставил задачу главам до 30 марта застраховать всё муниципальное имущество: школы, детсады, больницы, спортсооружения, объекты ЖКХ, дороги, мосты.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.