Студентам возместили плату за жилье

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Студенты кузбасских вузов получили компенсацию части арендной платы за жилье за январь 2017 года.

Компенсацию в обладминистрации сегодня вручил начальник департамента образования и науки Артур Чепкасов.

Денежные средства получили 19 студентов КемГУ, Кемеровского института (филиала) РЭУ имени Г.В. Плеханова, Юргинского филиала ТПУ, КемГМУ, КузГТУ им. Т.Ф.Горбачева.

Льгота введена по инициативе губернатора Амана Тулеева в 2014 году. Студентам областных вузов возмещается 20% стоимости аренды съемного помещения, но не более 3 тыс. рублей.

За 2016 год из областного бюджета выплачено компенсаций на общую сумму 497,6 тыс. рублей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.