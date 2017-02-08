Чтобы развлечения не привели к трагедии…

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Соблюдать меры безопасности и не кататься вне трасс призывает кузбассовцев и гостей региона начальник департамента молодёжной политики и спорта Антон Пятовский. Несмотря на отсутствие лавин на склонах региональных курортов, туристов просят кататься группами, особенно в лесу. И запасаться специальным оборудованием.

Дело в том, что на уровне федерации в ближайшее время планируют обсудить запрет на внетрассовое катание. Поводом для этого послужила гибель туристов, которые ездили на снегоходах в горах Мурманской области.

Антон Пятовский, начальник департамента молодёжной политики и спорта: «Безусловно, не нужно кататься на ватрушках, сноутюбах, на неподготовленных склонах. Это очень опасно! Помните, что ватрушка – это неуправляемый снаряд, и на скорости вы уже ничего не сможете сделать, поэтому пользуйтесь только подготовленными трассами. Конечно, мекка снегоходного туризма у нас – Кузбасс, поэтому снегоходчикам тоже нужно быть аккуратными. Не единожды они попадали в экстремальные ситуации, не соблюдая элементарных правил безопасности. Они те же самые, что и для катания на горных лыжах, сноубордах. Также нужно кататься группами, не кататься под лавиноопасными склонами, стремиться запасаться необходимым оборудованием, обязательно регистрироваться в службах спасения перед собственным выездом. Думаю, соблюдая эти нехитрые правила, каждый кузбассовец будет в безопасности».