В Новокузнецке пройдет международная конференция горноспасателей

просмотров: 67

Кузбасс примет горноспасателей из 22 стран мира на научно-практической конференции в сентябре 2017 года.

Как сообщает областной департамент угольной промышленности, Россия впервые участвует в проведении международной горноспасательной конференции IMRB, причем основной ее площадкой станет Новокузнецк.

Организацией мероприятия в Кемеровской области занимаются администрация области и МЧС России. Подготовка конференции находится на личном контроле губернатора Амана Тулеева.

Конференция пройдет в Год 70-летнего юбилея Дня шахтера, масштабное мероприятие призвано стать платформой для профессионального взаимодействия и способствовать дальнейшему развитию горноспасательных служб, являющихся во всем мире ключевым элементом обеспечения безопасности шахтеров.

Планируется, что участники конференции обсудят противоаварийную готовность шахт, управление горноспасательными работами, эффективность ликвидации аварий, перспективные направления развития службы, обменяются мнениями. Они ознакомятся с деятельностью национального горноспасательного центра, увидят показательные учения, тематическую выставку. Предусмотрены демонстрация новейших методов подготовки горноспасателей и горняков, посещение ведущих предприятий подземной добычи.

Международная горноспасательная организация IMRB создана для обмена информацией о принципах деятельности горноспасательных служб и ведения спасательных работ, методах подготовки горноспасателей и горноспасательном оснащении. Она была создана в мае 2001 года представителями горноспасательных служб девяти стран: Чехии, Словакии, Польши, Румынии, Франции, Великобритании, Австралии, ЮАР, США, а первая конференция прошла в октябре 2003 году в ЮАР, в Йоханнесбурге.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.