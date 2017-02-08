Диплом плюс часы и премия!

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Торжественный выпуск воспитанников губернаторского техникума народных промыслов состоялся в Кемерове.

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили 59 учащихся. Из них 41 человек уже трудоустроен, а 15 — планируют продолжить обучение в вузах.

Так, Наталья Глобчастая, окончившая техникум по профессии «Парикмахер», была членом студенческого совета техникума, входила в состав хореографического коллектива «Лик». В декабре 2016 года заняла III место в открытом чемпионате по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису «Сибирская звезда».

Анастасия Шепелева окончила техникум с отличием и получила профессию «Исполнитель художественно-оформительских работ». Она являлась председателем студенческого совета техникума, входила в состав творческой группы театра миниатюр «Драйв», ежегодно принимала участие в областной программе «Арт-Профи-Ворум» и занимала призовые места (в 2015 году в номинации «Арт-Профи-Плакат» заняла I место). Кроме того, Анастасия показывала высокие результаты в предметных олимпиадах по русскому языку и литературе.

Техникум народных промыслов имеет высокий статус губернаторского учебного заведения. В Кузбассе система губернаторских образовательных учреждений начала создаваться с 1998 года по инициативе губернатора Амана Тулеева. В настоящее время в области семь таких организаций. Все они – разные по направленности, но имеют единый принцип обучения и воспитания, который дает возможность максимально раскрыть способности и таланты детей. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на питание, приобретение учебной литературы, оборудование, спортивный инвентарь, бесплатный отдых.

В техникуме народных промыслов функционирует система дополнительного образования — 70% обучающихся занимаются в различных кружках и спортивных секциях. Ежегодно его студенты становятся победителями и призерами областных, всероссийских творческих конкурсов.

По доброй традиции все выпускники в память об учебе в губернаторском учреждении получили наручные именные часы и премию в размере 5 тыс. рублей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.