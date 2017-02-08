Миллионные инвестиции по соглашению

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ООО «Кокс-Майнинг» инвестирует в развитие производства 840 млн рублей и увеличит добычу до 2,7 млн тонн угля.

Таковы параметры соглашения о социально-экономическом сотрудничестве обладминистрации с компанией на 2017 год, подписанного сегодня первым замгубернатора Владимиром Черновым и гендиректором ООО «Кокс-Майнинг» Виктором Шевцовым.

Это 19-е подобное соглашение администрации с угольщиками на 2017 год.

Угольная компания намерена сохранить инвестиции в развитие производства на уровне прошлого года — они составят 840 млн рублей. В том числе это вложения в приобретение горно-шахтного и горнотранспортного оборудования — 334 млн, завершение строительства шахты им. С. Тихова и второй очереди шахты «Бутовская» — 506 млн рублей.

Плюс 280 млн рублей запланировано на повышение безопасности условий труда горняков, что также соответствует показателю 2016 года.

Обозначены планы по объему добычи и переработки угля на год. Как ожидается, прирост к 2016 году по добыче — 490 тыс. тонн — будет достигнут за счет ввода весной этого года шахты им. С.Тихова и второй очереди шахты «Бутовская». Таким образом, годовой объем добычи составит, как минимум, 2,7 млн тонн.

Производство угольного концентрата увеличится до 2,9 млн тонн, прирост составит свыше 240 тыс. тонн.

Средняя зарплата вырастет на 10% — до 46,5 тыс. рублей.

На социальную поддержку работников и пенсионеров предусмотрено 8 млн рублей.

Компания направит 20 млн рублей на реализацию областных соцпрограмм, прежде всего, на День шахтёра и приобретение новогодних подарков для детей-сирот Кузбасса.

Также предусмотрена поставка угля на жилищно-коммунальные нужды региона.

«Кокс-Майнинг», наряду с кемеровским ПАО «Кокс», входит в «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ) — российскую вертикально-интегрированную металлургическую компанию. ПМХ — ведущий мировой поставщик товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, специализирующийся также на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, литейном производстве и порошковой металлургии.

В составе «Кокс-Майнинг» четыре предприятия, расположенные в Кузбассе. Это действующие шахта «Бутовская», разрез «Коксовый» и обогатительная фабрика «Березовская», а также шахта им. С.Тихова, которая будет введена в эксплуатацию в 2017 году. На предприятиях компании трудятся почти 3,7 тыс. человек. С вводом новых объектов число трудящихся компании возрастет в этом году до 4 тыс. человек.

Администрация области заключает соглашения с угольными компаниями о социально-экономическом сотрудничестве с 2004 года.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.