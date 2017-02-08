Конкурс «Бренд Кузбасса»: объявлен прием заявок!

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Конкурс пройдет в 17-й раз. Организаторы – администрация Кемеровской области и кузбасская торгово-промышленная палата.

К участию приглашаются предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, занятые в промышленном производстве, выпуске товаров, в сфере услуг, а также муниципальные образования и организации бюджетной сферы, образования, медицины, культуры, спорта и соцзащиты.

Конкурс проводится по номинациям «Лучший бренд Кузбасса-2016» и «Лучший бренд муниципального образования-2016». Кроме того, в этом году учреждена специальная номинация «Народный бренд Кузбасса-2016», в которой примут участие все конкурсанты, подавшие заявки, а победители определятся путем открытого интернет-голосования на официальном сайте конкурса brend-42.ru.

Конкурсные материалы принимаются до 20 марта 2017 года. Итоги будут подведены в мае 2017 года на церемонии награждения.

Подробнее узнать об условиях участия, перечне материалов и пунктах приема заявок можно по телефону 8 (3842) 777-455 или на официальном сайте конкурса brend-42.ru.

За время существования региональный конкурс «Бренд Кузбасса» стал авторитетной экспертной площадкой признания высокого качества кузбасских товаров и услуг, инновационных инструментов в сфере маркетинга и PR-технологий, а также муниципальных решений по продвижению территорий. В течение 16 лет в нем приняли участие 2100 компаний и более трех тысяч торговых марок региона.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.