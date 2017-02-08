Стоит подстраховаться!

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Ход страхования имущества граждан и муниципалитетов от паводка обсуждался на совещании в областной администрации.

В совещании участвовали замгубернатора Денис Шамгунов, начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку обладминистрации Нэлли Малютина, руководитель Кемеровского гидрометцентра Раиса Бузунова, представители ведущих страховых компаний.

Как отметил замгубернатора, число застрахованных растет в Кузбассе ежегодно. Если в 2004-м это число составляло 3%, в 2007-м не превышало 10%, то в 2016 году по области застраховано 3 тысячи или 36% жилых домов в зоне возможного подтопления.

Представители компаний отметили, что уже приступили к продлению договоров страхования и заключению новых, пояснив, что предлагают широкий выбор продукта в зависимости от потребностей и возможностей клиентов, включая подтопление, вызванное не только разливом реки, но и талыми водами.

Кроме того, по инициативе губернатора Амана Тулеева будут застрахованы кузбассовцы с доходом ниже прожиточного минимума (8 тыс. 748 рублей), проживающие в зоне возможного подтопления. Эта форма поддержки стала в Кузбассе традиционной. Домовладельцы получат страховки бесплатно, оплата будет произведена из областного бюджета.

Чтобы понять, положена ли конкретной семье поддержка из облбюджета, нужно взять всю сумму, которую семья получает в месяц, включая зарплаты, пенсии, пособия, и разделить на всех ее членов. Если получится меньше 8 тыс. 748 рублей, необходимо написать заявление на имя губернатора – на оказание материальной помощи для уплаты взноса за страхование имущества. Разъяснения можно получить в управлениях соцзащиты по месту жительства.

При этом нужно помнить, что по закону жители и муниципалитеты смогут застраховать имущество от затопления только до начала ледохода.

Вопросы подготовки к паводку и страхования жилья рассматривают также муниципальные комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сегодня такое заседание прошло в Мысках под председательством главы города Дмитрия Иванова.

Городская КЧС отмечает, что с декабря 2016 по январь 2017 года за счет резервного фонда удалось застраховать имущество 400 семей мысковчан.

Участники заседания обсудили вопросы организации бесперебойного обеспечения жителей продовольствием, вещами первой необходимости и питанием, оповещения, охраны общественного порядка.

В садовых обществах, находящихся в зонах возможного подтопления, будут составлены списки проживающих, организована регистрация въезжающих.

Управление ЖКХ проработает вопросы взаимодействия с промпредприятиями, уточнит порядок предоставления автобусов Мысковской автоколонной Междуреченского пассажирского автопредприятия на случай эвакуации населения с подтопляемых территорий.

Кроме того, до середины марта городские службы должны проверить состояние мостов, подготовить их к пропуску вешних вод. А 31 марта в Мысках пройдет смотр готовности сил и средств к действиям при паводке.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.