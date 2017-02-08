За день расчистили 2,6 тыс. дворов и…

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Более 25 тыс. кузбассовцев подключились к областной акции по борьбе со снегом.

Сотрудники областной и местных администраций, работники предприятий и организаций, студенты, общественники, предприниматели, волонтеры и коммунальщики сегодня наводили порядок в городах и районах области.

Как сообщили в областной службе оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, всего в массовой акции приняли участие 25 178 человек, в том числе 5,8 тыс. коммунальщиков. Было привлечено 1123 единицы техники.

Только за один день жители региона освободили от снега и наледи около 2,6 тыс. дворов, более 3 тыс. км дорог, 1,5 тыс. остановочных павильонов, 305 кровель многоквартирных домов и 317 – частных домов, вывезли порядка 19,2 тыс. куб. м снега.

К примеру, в Кемерове сотрудники администрации Кемеровской области наводили порядок на территории детского сада №22 (ул. Дружбы, 35 В). Представители администрации города, предприятий и учреждений работали на ул.Инициативная в Кировском районе. Активисты-общественники очищали от снега сквер и аллею за часовней А.Невского. Сотрудники территориального управления Заводского района освобождали от снега и наледи тротуары, территории остановочных павильонов и пешеходные переходы на улице К.Цеткин.

В Прокопьевске особое внимание уделили уборке дворов, пешеходных дорожек, детских площадок, очистке крылец и козырьков. Сотрудники предприятий и организаций города взяли под контроль прилегающие территории. Также специалисты сегодня демонтировали каркас городской елки по ул. Артема. Волонтеры помогли 14 горожанам старшего возраста, проживающим в частном секторе, очистить от снега крыши и дворы.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.