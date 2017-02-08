Сегодня – День российской науки

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В Новокузнецке этот праздник традиционно отмечают городскими Днями науки. Уже восемнадцатыми по счёту. Два дня – это время для обмена опытом. На этот раз главная тема – управление инновациями. Только докладчиков запланировано порядка 50-ти. На повестке – переход на новые федеральные стандарты, повышение качества общего образования, в частности за счёт объединения науки и практики.

Тамара Титова, заместитель председателя комитета образования и науки: «Кроме того, сегодня актуальная проблема, это инклюзивное образование, когда мы в коллектив здоровых детей вводим детей с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья, и предоставляем им возможности для обучения в коллективе. Очень серьёзная проблема, и занимаемся не первый год. И, тем не менее, есть площадки, которые это разрабатывают».

Нина Недоспасова, ректор института повышения квалификации: «У нас 16 муниципальных площадок, у нас 30 региональных площадок, вот и то, что они нарабатывают, это всё становится достоянием всей системы образования. Мы очень счастливы, что учительство сегодня не стоит на месте».