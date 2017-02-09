Готовимся к паводку: в Абагуре Лесном чистят реки (сюжет)

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На местах подготовка к паводку уже идет. Как говорят специалисты, она началась еще летом, как только сошло предыдущее половодье. Но сейчас работы уже вступили в горячую фазу. Подробнее расскажет корреспондент «10 канала» Дмитрий Чинякин.

В Абагуре Лесном весенним половодьем никого не удивишь. С одной стороны – Кондома, с другой – Томь. Дело житейское. Но с недавних пор большая вода стала создавать жителям большие проблемы.

Топят их, отмечают сами жители, весной не реки, а грунтовые воды. Рост их уровня в администрации Абагура объясняют заиленностью дренажных систем посёлка, а своих ресурсов на полномасштабную борьбу за водоотток не было.

Вячеслав Щёкин, руководитель территориального управления Абагур: «Последние работы были в 2013 году. И вот 2016 год показал, что проблема остро назрела. Мы весь год боролись локально: где-то какие-то пытались прочистить дренажные системы. Чистили оголовки, чистили трубы. Но этого было недостаточно, и поэтому вот в январе этого года зашла профессиональная команда СИЗИС, которая поможет нам решить эту проблему».

Комплексную очистку всей дренажной системы посёлка проводят по распоряжению главы города. Для этого в густых зарослях на окраине Абагура прорубили просеку, накатали технологическую дорогу. Места здесь топкие, только сейчас замёрзший грунт тяжесть экскаватора и выдерживает. Теперь его ковш вычерпывает со дня канавы ил и разного рода мусор, мешающий воде уходить в реку.

Евгений Машкин, директор Службы инженерной защиты и искусственных сооружений «Здесь непосредственно по району идут две главные артерии – водоотводные канавы. Это по улице Кисловодская и по улицам Дагестанская, Тракторная. Т.е. на Кисловодской порядка 940 метров работы – по углублению канавы. И по Тракторной – порядка 700 метров».

До второй канавы ковш экскаватора пока не добрался. Сейчас работники СИЗИСа только прокладывают дорогу для землеройной машины. Специалисты рассчитывают, что выполненная работа позволит жителям Абагура Лесного вздохнуть этой весной свободнее. Даже при том, что ожидания от грядущего паводка – не самые радужные.

Владимир Кузнецов, начальник отдела Управления по защите населения и территории Новокузнецка: «Имеется прогноз, недавно пришедший от МЧС, что вероятность достаточно высокая. Поскольку уровень снега по сравнению со среднестатистическим превышает нормативы в 1.5-2.0 раза».

Свою работу в посёлке ведут и специалисты Управления по защите населения и территорий. Раздают памятки, уточняют списки горожан, попадающих в зону подтопления, здесь это около 200 дворов. А заодно составляют план будущих пунктов временного размещения для людей и домашнего скота. И определяют места, где будут организованы пункты наблюдения и спасения…