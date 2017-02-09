Лаборатория сыроделия откроется в Кузбассе

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В рамках празднования Дня российской науки в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте 15 февраля начнет работу научно-экспериментальная лаборатория сыроделия.

Базой для вузовского новшества стала кафедра «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», которая находится на территории третьего корпуса в пос. Новостройка (ул. Центральная, 9а).

Как пояснила заведующая кафедрой Марина Курбанова, в лаборатории организуют курсы по сыроделию для мелких предпринимателей, фермеров, сыроделов-любителей и всех желающих. На курсах можно будет освоить около 30 технологий изготовления сыра, в том числе полутвердых, полумягких, рассольных, вытяжных и других сыров. Делиться опытом в теории и на практике будут как преподаватели вуза, так и успешные фермеры-сыроделы. Длительность обучения будет зависеть от выбранных технологий.

«Начинающие фермеры смогут здесь научиться перерабатывать свою продукцию и делать сыры. Или горожане, купив молоко у фермера, сделают у нас собственноручно сыр. И, может быть, задумаются о переезде в сельскую местность. Наш опыт, практика показывают, что мы можем производить сыр здесь, в Сибири, не хуже, чем в Европе», — отметила куратор лаборатории.

Узнать подробности и записаться на курсы можно по тел. 8 (3842) 60-45-70.

Празднование Дня российской науки в КГСХИ в этом году проходит с 8 по 15 февраля. Подробная информация о программе мероприятий размещена на сайте вуза www.ksai.ru.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.