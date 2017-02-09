  • Февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

    • Лаборатория сыроделия откроется в Кузбассе

    9 Февраль 2017 / Все новости

    просмотров: 42

    В рамках празднования Дня российской науки в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте 15 февраля начнет работу научно-экспериментальная лаборатория сыроделия.

    Базой для вузовского новшества стала кафедра «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», которая находится на территории третьего корпуса в пос. Новостройка (ул. Центральная, 9а).

    Как пояснила заведующая кафедрой Марина Курбанова, в лаборатории организуют курсы по сыроделию для мелких предпринимателей, фермеров, сыроделов-любителей и всех желающих. На курсах можно будет освоить около 30 технологий изготовления сыра, в том числе полутвердых, полумягких, рассольных, вытяжных и других сыров. Делиться опытом в теории и на практике будут как преподаватели вуза, так и успешные фермеры-сыроделы. Длительность обучения будет зависеть от выбранных технологий.

    «Начинающие фермеры смогут здесь научиться перерабатывать свою продукцию и делать сыры. Или горожане, купив молоко у фермера, сделают у нас собственноручно сыр. И, может быть, задумаются о переезде в сельскую местность. Наш опыт, практика показывают, что мы можем производить сыр здесь, в Сибири, не хуже, чем в Европе», — отметила куратор лаборатории.

    Узнать подробности и записаться на курсы можно по тел. 8 (3842) 60-45-70.

    Празднование Дня российской науки в КГСХИ в этом году проходит с 8 по 15 февраля. Подробная информация о программе мероприятий размещена на сайте вуза www.ksai.ru.

    laboratoriya-syrodeliya-908x1024

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

    Добавить комментарий
    Индекс цитирования

    «БЕГУЩАЯ СТРОКА» для организаций и частных лиц. Пр. Ермакова, 9а, Бизнес-центр «СИТИ». Тел.: (3843) 705-605. Объявления, размещенные в «Бегущей строке», можно посмотреть на официальном сайте: www.10kanal.ru в разделе «Реклама». Реклама в теле- и радиоэфире для жителей г. Прокопьевска. Заказать и разместить любой вид рекламы на телевидении «10 канал», а также на радиостанции  «Милицейская волна» можно по тел.: 8-961-706-6909, 8-960-907-3218. Разместить объявления на телевидении «10 канал» в рубрике «Бегущая строка» можно в режиме online на сайте www.10kanal.ru в разделе «Реклама online».  Возврат любимых, помощь (семья, бизнес, здоровье). Гарантия. Тел.: 8-904-99-888-55. Требуются водители а/м БелАЗ 7555В (55 т) и 75302 (220 т). Тел: 8-906-980-3595. Требуется машинист бульдозера (зарплата высокая, стаж от 5 лет). Тел.: 8-983-228-4850, 8-913-133-2222. Зарабатывай! Купим вашу макулатуру по 4 руб./кг. Тел.: 78-51-42. Лук-севок от 64,50 руб. (0,5 кг). Маг. «Садовый центр», ул. Пирогова, 9Б. Тел.: (3843) 46-61-74. Химчистка ковров. Тел.: 72-00-00. Ресторан «Зори Запсиба» приглашает провести праздники. Скидка на основное меню. Проезд Ижевский, 5а. Тел.: 8-904-999-0688. Пиломатериал от 6 500 руб./куб.м (хранение бесплатно). Тел.: 8-923-470-7080. Требуются: водители автомобиля БелАЗ-7547, машинисты гидравлического экскаватора. Тел.: (38466) 3-11-92. Теплицы, беседки, курятники. Тел.: 8-951-179-8526. Требуются: машинист экскаватора-погрузчика, водитель автобуса. Тел.: 45-53-63. Кровати и матрасы. Тел.: 46-23-13. В магазинах «Светофор» яблоки — 39,90 руб./кг. Администратор (до 27 тыс. руб.). Тел.: 96-15-65. Требуются сторожа (район ул. Доз). Тел.: 53-75-63. Требуются водители автомобилей КамАЗ (зарплата высокая). Обращаться по тел.: (3843) 32-29-16, 8-913-138-8508. Работа в офисе. Тел.: 330-180. Требуются продавцы в продуктовый супермаркет ТЦ «КОНТИНЕНТ». Тел.: (3843) 700-481.     Рекламодателям