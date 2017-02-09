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    • Как защитить права и вернуть товар в интернет-магазин?

    9 Февраль 2017 / Все новости

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    Управление Роспотребнадзора по региону вместе с областным центром гигиены и эпидемиологии организовали для потребителей «горячую линию» по вопросам интернет-торговли.

    Мероприятие приурочено к Всемирному дню защиты прав потребителей и продлится по 20 февраля.

    В течение двух недель желающие смогут задать вопросы сотрудникам управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. Телефоны в Кемерове 36-65-17,  36-64-88,  36-29-89. «Горячая линия» работает по будням с 10 до 12.30 и с 13.30 час. до 16 час.

    Также можно обратиться в консультационные пункты центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области. Консультации проводятся по будням с 8 до 12 и с 12.45 до 17 час., в пятницу до 16 час. Адреса, телефоны центров в девяти территориях области, памятка потребителю размещены на сайте Роспотребнадзора (http://42.rospotrebnadzor.ru/content/777/55979/ и http://42.rospotrebnadzor.ru/content/777/56093/).

    Как напоминает ведомство, покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества в любое время до передачи, после передачи — в течение семи дней, кроме того, в течение трех месяцев, при условии, что информация о порядке и сроках возврата такого товара в момент доставки не предоставлена. Возврат возможен, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, документы, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

    При получении товара ненадлежащего качества потребитель вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или возмещения расходов на их исправление, соразмерного уменьшения покупной цены, замены на товар аналогичной марки или на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены.

    Кроме того, покупатель имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

    ДЛЯ СПРАВКИ. По экспертным оценкам ассоциации компаний интернет-торговли, в 2015 году объем онлайн-продаж в России вырос на 7% к уровню 2014 года, составив 760 млрд рублей.

    По мере глобализации этого сегмента потребительского рынка и вовлечения в него всё большего числа активных пользователей интернетом стали заметнее проявляться неурегулированные законодательством отношения. Это дает лазейку недобросовестным участникам рынка для получения максимальной выгоды в ущерб экономическим интересам и законным правам не только самих потребителей, но и добросовестных представителей бизнес-сообщества.

    Одной из главных проблем, по мнению международной федерации потребительских организаций, становится укрепление доверия потребителей к онлайн-ритейлу, защита прав покупателей в интернет-магазинах. В связи с этим в 2017 году Всемирный день защиты прав потребителей, отмечаемый ежегодно 15 марта, проводится под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху».

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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