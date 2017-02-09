Скончался художник Николай Мигулин

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Ушел из жизни член Союза художников России Мигулин Николай Петрович.

Живописец, график, он работал в области монументально-декоративной живописи, художественного проектирования и книжной графики. В совершенстве владел современным художественным языком, умением свободно мыслить формами и цветом.

Родился Николай Петрович в 1948 году в Осинниках . Окончил Иркутское училище искусств. В Новокузнецке жил с 1972 года. Произведения художника хранятся в музеях Новокузнецка, Москвы, в частных коллекциях России и за рубежом.

Прощание состоится 10 февраля с 11 до 13 часов в ДК «Строитель» по адресу: проспект Орджоникидзе, 23.