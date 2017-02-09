Ветеринары усилили меры по борьбе с птичьим гриппом

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Как сообщает областное управление ветеринарии, ведомством введен двусторонний ветеринарный контроль о наличии всех лабораторных исследований на ввозимую и вывозимую за пределы области птицеводческую продукцию.

В перечень входят инкубационное яйцо, живая птица, мясо птицы, корма и кормовые добавки, пух и перо.

Ветеринарные врачи контролируют безопасность мяса птицы, яйца, поступающих в торговые сети, осматривают живую домашнюю и декоративную птицу, исследуют молодняк птицефабрик, птицеводческих предприятий, инкубаторных станций, предназначенный для продажи населению.

Пробы помета и сыворотки крови на вирус птичьего гриппа берутся на всех птицефабриках области. Их анализом занимаются Новокузнецкая и Промышленновская ветлаборатории. Так, в 2016 году методом ПЦР исследовано 828 проб помета и серологическим методом — 10,4 тыс. проб сыворотки крови от птицы птицеводческих предприятий.

Кроме того, ветеринары обращаются к кузбассовцам быть с приближением весны осторожнее, не допускать домашних птиц к открытым водоемам, исключить контакт с дикими сородичами. При этом разные виды птиц нужно содержать раздельно, а кормить пернатых — в помещении. Нельзя употреблять в пищу мясо больной птицы или скармливать его животным.

ДЛЯ СПРАВКИ. Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь, которая поражает органы пищеварения, дыхания и приводит к смерти пернатых. Переносчиками, в основном, являются дикие особи. Для людей большинство штаммов не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания. Признаки заражения домашней птицы — отказ от корма, взъерошенность оперения, опухание головы, изменение цвета гребня и нарушение координации движений.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.