Аман Тулеев встретился с научной общественностью Кузбасса

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В честь Дня науки на торжественный прием в областную администрацию были приглашены учёные и молодые исследователи. В мероприятии приняли участие руководитель федерального агентства научных организаций Михаил Котюков и вице-президент Российской академии наук, председатель сибирского отделения РАН, академик Александр Асеев.

В фойе Аман Тулеев осмотрел выставку научных достижений вузов и научных организаций на тему: «Наука Кузбасса – экономике знаний». Наибольший интерес у губернатора вызвали разработки СибГИУ по переработке промышленных отходов в строительные материалы, среди которых производство керамического кирпича на основе крупнотоннажных промотходов и глинистых и кремнистых пород.

Выступая перед участниками приема, Аман Тулеев отметил, что сегодня кузбасскую науку представляют более 4,5 тыс. сотрудников научно-образовательного комплекса, из них 3 тыс. 630 человек трудятся в системе образования. В их числе 436 докторов наук, 2 тыс. 17 кандидатов наук, 98 удостоены звания «заслуженный» в разных областях знаний.

В Кузбассе учреждена награда лучшим учёным — «Почётный профессор Кузбасса», которая с 2006 года вручается докторам наук, профессорам, внесшим наибольший вклад в развитие российской науки, решение социально-экономических проблем, подготовку молодых учёных. За 10 лет этого звания удостоены 52 человека. Сегодня высокой награды удостоены заведующий кафедрой органической и физической химии КемГУ, доктор химических наук, профессор, почетный работник высшего профобразования РФ Виктор Денисов; директор Института углехимии и химического материаловедения федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ Зинфер Исмагилов.

В аспирантурах обучается 830 человек, в докторантурах – 20 человек. В 2003 году в Кузбассе принято решение поощрять премией учёных, которые защитили кандидатские или докторские диссертации, кому присуждена ученая степень. Кандидату наук вручается премия 15 тыс. рублей, доктору наук – 25 тыс. рублей. С 2006 года целевые премии получают научные руководители и консультанты – по 15 тыс. рублей за каждого подготовленного диссертанта.

Среди участников приема – заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых КузГТУ, доктор технических наук, профессор Владимир Удовицкий. Ученый готовит специалистов высочайшего уровня, которые ценятся в России и за рубежом. 98% директоров и главных инженеров обогатительных фабрик Кузбасса — его выпускники. Он является экспертом по проектам обогатительных фабрик, возглавляет совет обогатителей Кузбасса, создаёт компьютерные программы по проектированию обогатительных фабрик и оптимизации процесса обогащения угля. Его трудовой стаж работы в вузе — 45 лет. Сегодня Владимир Удовицкий награжден орденом «За обустройство Земли Кузнецкой».

Аман Тулеев отметил, что кузбасские ученые самостоятельно привлекают средства для своих научных исследований, в том числе гранты, инвестиции промышленных предприятий, бизнеса. В 2017 году вузы и научные организации привлекли в науку 407 млн рублей. За работу в этом направлении губернатор поблагодарил ректоров: Александра Просекова (КемГУ), Михаила Кирсанова (КемТИПП), Андрея Кречетова (КузГТУ), Евгения Протопопова (СибГИУ), Валерия Ивойлова (КемГМУ), Ирину Ганиеву (КемГСХИ).

Губернатор напомнил, что в области действует мощная, продуманная, адресная система социальной поддержки научно-педагогических работников и студенческой молодёжи. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, все льготы сохраняются. С 2001 года молодым специалистам, которые вносят достойный вклад в развитие региона, выделяются льготные жилищные кредиты сроком на 20 лет, под 0% годовых, без первоначального взноса. Всего с 2007 года такие жилищные ссуды получили более 7,5 тыс. семей. Также молодые ученые могут пользоваться мерами поддержки для малого бизнеса.

Сегодня 223 представителя научной элиты Кузбасса отмечены областными наградами. Это 114 кандидатов наук, 12 докторов наук, 97 научных руководителей молодых ученых.

Почетное звание «Лауреат премии «Прорыв в будущее» присвоено Елене Брусиной, заведующей кафедрой эпидемиологии КемГМУ, доктору медицинских наук, профессору, отличнику здравоохранения. Более 30 лет она трудится в вузе. Под ее руководством разработаны и внедрены прорывные технологии обеспечения эпидемиологической безопасности населения области. Является главным внештатным эпидемиологом министерства здравоохранения РФ в СФО, автором более 400 научных трудов.

Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено Ларисе Маюрниковой, заведующей кафедрой технологии и организации общественного питания КемТИПП(У), доктору технических наук, профессору, почетному работнику высшего профессионального образования РФ. Более 40 лет трудовой деятельности она посвятила разработкам современных технологий здоровьесбережения населения через организацию питания. Является руководителем научной школы инновационного развития сферы питания. Под ее руководством защищены 35 кандидатских и докторских диссертаций.

Памятные символы и губернаторские премии за подготовку ученых, защитивших кандидатские и докторские диссертации, получили заведующая лабораторией патологии кровообращения научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, доктор медицинских наук, профессор Виктория Каретникова; директор научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Барбараш.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.