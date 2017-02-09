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    • А. Тулеев: приоритетом для науки должна стать экология

    9 Февраль 2017 / Все новости

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    На приеме в честь Дня науки губернатор подчеркнул, что сейчас научной общественности необходимо особое внимание уделить разработкам, касающимся улучшения экологической обстановки в регионе, тем более, 2017 год объявлен Годом экологии в России.

    «Нам всем надо почаще задумываться о том, что мы оставим после себя нашим детям и внукам. Нельзя допустить, чтобы они получили в наследство отравленный воздух, грязную воду, мёртвые реки и моря, вырубленные леса, безжизненную землю», — сказал губернатор.

    За 19 лет в Кузбассе закрыто 51 крупное экологически опасное производство, которое негативно влияло на здоровье людей, в том числе заводы «Прогресс», «Коммунар», «Химволокно», анилино-красочный завод – в Кемерове, Беловский цинковый завод. В Новокузнецке – цементный  завод, мартеновские печи и коксовые батареи на КМК, первую промплощадку на Новокузнецком алюминиевом заводе.

    Параллельно открываются новые промышленные предприятия, которые не только не вредят экологии, но и значительно улучшают экологическую ситуацию в регионе. Используются новейшие научные достижения, привлекаются учёные. В ноябре 2016 года в Кемерове на предприятии «КОКС» запущена новая электростанция, на которой будут получать электричество из вредного коксового газа (на 90%). Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу только от завода «КОКС» с внедрением этой технологии снизятся на 100 тыс. тонн в год.

    В целом, масштабная работа по улучшению экологии в Кузбассе позволила за последние 19 лет сократить выбросы в атмосферу на 35% или на 325 тыс. тонн в год.

    Тулеев сообщил, что, по прогнозам международного энергетического агентства, мировое потребление угля к 2020 году вырастет на 2,8%, и подчеркнул, что надо работать в направлении обогащения угля.

    Сегодня идет строительство крупнейшего за последние годы комплекса по добыче и переработке угля компании «Сибирская» в Новокузнецком районе. В него войдут шахта «Увальная» и обогатительная фабрика. Кроме того, в 2017 году будет запущена обогатительная фабрика «Талдинская» в Прокопьевском районе.

    «Наша задача — обогащать 80% добытого угля. Из одного продукта угольной отрасли можно произвести 130 видов химических полупродуктов и более 5 тыс. видов продукции смежных отраслей. При этом, цена таких продуктов в десятки и даже сотни раз превышает цену рядового угля. Поэтому именно углехимия должна стать нашей основной целью», — подчеркнул Тулеев.

    Кузбасские ученые, специалисты федерального исследовательского центра угля и углехимии (директор Валерий Кочетков) разработали производство углеродных сорбентов из отходов угледобычи, которые улавливают различные газы и вредные вещества, в том числе ртуть и свинец, а также очищают питьевую воду. Спектр их применения широкий — от ЖКХ до космической отрасли. При этом одна тонна рядового угля стоит максимум 2 тыс. рублей, а одна тонна сорбента – 300 тыс. рублей. В России производят 8 тыс. тонн сорбентов, еще 30 тыс. тонн закупается за рубежом, а потребность составляет более 100 тыс. тонн.

    Тулеев поручил учёным института углехимии (директор института Зинфер Исмагилов) ускорить запуск опытной установки мощностью 10 тонн сорбентов в год, завершить работы к Дню шахтёра-2017. Для этого требуются инвестиции в размере 200 млн рублей, которые окупятся за 2-3 года.

    Еще одна интересная разработка ученых СибГИУ (ректор доктор технических наук, профессор Евгений Протопопов) – получение продуктов от переработки крупно-габаритных автомобильных шин большегрузов и использование их на теплоэлектростанциях вместо угля. Это позволит сократить потребление угля и сократить выбросы вредных веществ. Но пока на практике эта технология не внедряется.

    Тулеев напомнил, что в рамках празднования 70-летнего юбилея Дня шахтера в сентябре 2017 года в Новокузнецке впервые пройдёт международная конференция по безопасности в угольной отрасли, в которой примут участие 22 страны мира, и поручил ученым представить лучшие кузбасские разработки на этом форуме.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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