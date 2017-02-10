Комплексное преображение в год Кузнецкого района (сюжет)

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Разработана масштабная программа благоустройства и реконструкции исторического центра Новокузнецка.

Помимо собственного и областного бюджетов город рассчитывает и на федеральные средства. Так, в рамках федеральной программы «Безопасные дороги» будет капитально отремонтирована районная объездная дорога – улица Народная. А также участок улицы Ленина, начиная с Советской площади.

Кроме того, в мэрии рассчитывают попасть и в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», по ней планируют отремонтировать 23 двора на пяти улицах.

Много надежд возлагают и на средства спонсоров, в первую очередь, крупных промышленных предприятий Кузнецка. Здесь одним из самых важных объектов называют ДК «Алюминщик» – памятник истории и культуры регионального значения. Дворец будет отреставрирован в 4 этапа: от кровли и фасада до сцены и залов. Осовременить планируют и Сад алюминщиков: обновить асфальт, сцену, иллюминацию, парковые диваны. А главное, разбить несколько зон для отдыха, активного и тихого, площадки для детей, спортсменов и пожилых.

Кузнецкий район станет светлее, в первую очередь это коснётся частного сектора. Освещение проведут на улице Одесской на Форштадте, Геологической на Крепостной горе и Молодёжной на Малоэтажке. Появятся фонари и на оживленном участке улицы Обнорского, в промзоне между алюминиевым заводом и ферросплавным. И это далеко не полный список работ…