Мусор — в контейнеры!

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В этом году в Новокузнецке на улицах частного сектора установят 90 контейнеров для твердых коммунальных отходов. Сейчас, по оценке специалистов, в частном секторе каждого района, в среднем, по 5 крупных стихийных свалок. Установка контейнеров позволит снизить их количество. Стоимость каждого 40 тысяч рублей…

Расходы потребуются также на грейдирование подъездных дорог и отсыпку площадок. Все эти траты на себя берут организации и предприятия, с которыми администрация города заключила соглашение. Это их вклад в Год экологии и благоустройства…

От жителей требуется лишь оплачивать вывоз мусора по утвержденному тарифу. Причём, в него даже плата на утилизацию не входит. У жильцов многоквартирных домов, например, такого послабления нет…

Работы по обустройству контейнерных площадок в частном секторе начнутся, как только позволит погода.