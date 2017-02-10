Авторская песня для детей (сюжет)

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«Высоцкий в Новокузнецке». Традиционный фестиваль стартовал… Он проводится уже в 16-й раз, всего программа рассчитана на 4 фестивальных дня. Первыми слушателями стали ребята из детского дома.

Известный бард Сергей Матвеенко в «Остров надежды» пришёл с гитарой и собственными песнями. Такие встречи в рамках фестиваля «Высоцкий в Новокузнецке» стали традиционными. Хотя поначалу были некоторые опасения: поймут ли дети взрослую авторскую песню.