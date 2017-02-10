Лечение движением от «Центра доктора Бубновского» (сюжет)

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День рождения – самое время делать подарки. В новокузнецком «Центре доктора Бубновского» для посетителей приятные скидки и праздничные акции.

В день открытых дверей все желающие могут бесплатно на практике познакомиться с уникальным безоперационным методом лечения суставов и позвоночника. В его основе кинезитерапия – лечение движением. Используются партерная гимнастика, упражнения на многофункциональном тренажере Бубновского, массаж.

За первый год работы здесь получили помощь более тысячи человек с проблемами опорно-двигательного аппарата, после травм и инсультов. Для каждого опытные врачи составили индивидуальную программу.

Александр Афанасьев, хирург, врач-кинезитерапевт «Центра доктора Бубновского»: «Если человек приходит к нам с тросточкой, то спустя какое-то время, занимаясь по методике Сергея Михайловича, он уже перестает пользоваться этой тросточкой. То есть первоначально человеку бывает тяжело и больно, но те, кто справляется с этим, получают хороший результат».

А Валентина Урватенко прочитала в книге Сергея Бубновского, что выполнение упражнений помогает снизить давление. Пришла в центр. За год занятий получила неожиданно приятный результат.

Валентина Урватенко, пациентка: «Вес сбросила, что мне даже не верят. Мы, говорят, здесь не худеем, а я похудела, постройнела. Была я где-то 120, стала 93. А давление в норме, в норме моего возраста».

Дни открытых дверей пройдут еще 11 и 18 февраля. В Новокузнецке «Центр доктора Бубновского» находится по адресу: проспект Строителей 47/9. Телефон: 32-32-33.

На правах рекламы.