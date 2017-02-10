Финальная распродажа в «ИстНове»!

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Ещё больше возможностей сделать выгодную покупку! Особенно актуальную в преддверии приближающихся праздников. Тёплые весенние скидки – цены начинаются с 8 тысяч рублей. Сотни моделей дублёнок и шуб для неё и для него. В центре внимания – заветная женская мечта – изделия из нарядной, теплой и невесомой норки!

Елена Павлова, администратор салона «ИстНова»: «В честь Дня святого Валентина порадуйте своих любимых. Для вас салон «ИстНова» устраивает распродажу зимней коллекции. Так, всегда актуальная норка у нас всего от 35 тысяч рублей! «ИстНова» всегда следит за модными тенденциями и поможет вам выглядеть модно, красиво и быть в тренде!»

Классические длинные шубы, укороченные «автоледи», жилеты. В комбинации с чернобуркой и мехом куницы. А если желание сделать подарок «второй половинке» не совпадает с возможностями, «ИстНова» всегда готова предложить рассрочку на год либо на два.

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