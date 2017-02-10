11 февраля в Новокузнецке пройдет «Лыжня России» (сюжет)

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Новокузнечане готовятся к массовым соревнованиям по лыжным гонкам. Они пройдут в рамках всероссийской акции «Лыжня России» и будут юбилейными, 35-ми по счету. Принять участие в стартах смогут около 4 тысяч человек.

В этом году «Лыжня России» пройдет в парке культуры и отдыха «Водный». Ранее провели опрос, и горожане решили, что добраться до лыжни в Центральном районе будет проще. Организаторы в свою очередь обещают все условия для переодевания, отдыха и прохождения трассы.