ЭКОНОМИКА: об инвестициях и корректировке областного бюджета

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Любители недвижимости и валюты в минусе. Речь, конечно, же об инвестициях. Об итогах прошлого года для тех, кто предпочитает, чтобы его деньги работали, мы поговорили с экспертами компании «Открытие Брокер».

Доходы и расходы выросли. Дефицит оставили без изменений. На очередном заседании областного Совета подкорректировали региональный бюджет. Так вот доходы, как и расходы, увеличили почти на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Из примеров: более 600 миллионов рублей потратят в виде субсидий на новые школы в Гурьевске и Калтане. Вдвое больше добавили на финансирование дорожной деятельности. Почти полмиллиарда предусмотрели на переселение из ветхого жилья…