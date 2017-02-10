Завершилась патриотическая акция «Снежный десант»
«Снежный десант-2017» стартовал 30 января на площади дворца молодежи Кемерова в рамках всероссийской акции «Снежный десант РСО». Акция завершилась 8 февраля.
Организатором выступил областной штаб студенческих отрядов при поддержке департамента молодежной политики и спорта.
Участие приняли шесть студенческих отрядов: «Сибирские Хаски», «Астория», «Легенда Кузбасса», «Сердце Сибири», «Торнадо», «Реверс».
В течение десяти дней 127 студентов высших учебных заведений региона работали в восьми территориях Кузбасса: Мариинском, Ижморском, Яшкинском, Прокопьевском, Беловском, Таштагольском, Новокузнецком районах и в Белове.
Бойцы убрали снег во дворах 209 ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, привели в порядок 96 памятников, стел, почетных досок, мемориалов, аллей памяти, а также прилегающие территории детских садов, школ, СДК, катков, детских городков. Кроме того, студенты провели в населенных пунктах 58 концертов, 45 спортивных игр, организовали профориентационную работу с местными старшеклассниками, мастер-классы для 5-6 классов, подвижные игры со школьниками 1-4 классов, выступили с лекциями о здоровом образе жизни перед учащимися 7-8 классов. А в Беловском районе отряд «Сердце Сибири» совершил лыжный переход.
17 февраля в Кемеровском госуниверситете в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов состоится торжественное закрытие акции «Снежный десант – 2017».
По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.