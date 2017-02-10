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    • День зимних видов спорта отметят в Кузбассе

    10 Февраль 2017 / Все новости

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    День зимних видов спорта посвящен третьей годовщине проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, которые завершились триумфальной победой сборной России в общекомандном медальном зачете.

    В городах и районах Кемеровской области 11-12 февраля состоятся спортивные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    Центральное событие Дня зимних видов спорта в Кузбассе пройдет 11 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Кемерово» имени кузбасского хоккеиста Геннадия Груздева (начало в 14 час., пр. Молодежный 7/2).

    Почетными гостями праздника станут прославленные кузбасские олимпийцы Вячеслав Иваненко (чемпион XXIV летних Олимпийских игр в Сеуле) и Яков Толстиков (участник XXV летних Олимпийских игр в Барселоне, обладатель Кубка мира по марафонскому бегу в 1991 году).

    В программе — хоккейный матч между командами ночной хоккейной лиги, показательные выступления юных фигуристов – воспитанников детско-юношеской спортивной школы №6. На лед с показательными выступлениями по шорт-треку выйдут и воспитанники детско-юношеской спортивной школы №3. Представители центра спортивного мастерства «Энергия» подготовили  хоккейные конкурсы. Все желающие смогут угоститься чаем.

    Всероссийский день зимних видов спорта проходит во всех регионах страны по инициативе Олимпийского комитета России. Среди организаторов мероприятия в Кузбассе – олимпийский  совет Кемеровской области, областной департамент молодежной политики и спорта, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова.

    По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

     

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