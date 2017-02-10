Назначение в администрации Новокузнецка

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С 13 февраля новым заместителем главы Новокузнецка – руководителем администрации Центрального района назначен Н.Ю. Маслов, занимавший ранее должность начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории района.

Николай Юрьевич имеет более 30 лет производственного опыта в сфере энергетики.

В 1983 году после окончания Сибирского металлургического института был направлен в первый конвертерный цех №1 ЗСМК. В течение 10 лет прошел путь от машиниста котла до механика по эксплуатации энергетического оборудования.

В 1993 году переведен на КМК в строящийся кислородно-конвертерный цех, работал главным энергетиком по обслуживанию объектов социальной сферы. Также занимал должность заместителя начальника отдела охраны труда.

Последние два года работает в должности начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории Центрального района, где проявил себя как грамотный руководитель и организатор.

В 2015 году подал кандидатуру в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

Женат, имеет двоих детей.

Бывший руководитель администрации Центрального района М.М. Морозов оставил занимаемую должность по собственному желанию.



По информации пресс-службы администрации г. Новокузнецка.