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    • Назначение в администрации Новокузнецка

    10 Февраль 2017 / Все новости

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    С 13 февраля новым заместителем главы Новокузнецка – руководителем администрации  Центрального района назначен Н.Ю. Маслов, занимавший ранее должность начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории района.

    Николай Юрьевич имеет более 30 лет производственного опыта в сфере энергетики.

    В 1983 году после окончания Сибирского металлургического института был направлен в первый конвертерный цех №1 ЗСМК. В течение 10 лет прошел путь от машиниста котла до механика по эксплуатации энергетического оборудования.

     В 1993 году переведен на КМК в строящийся кислородно-конвертерный цех, работал главным энергетиком по обслуживанию объектов  социальной сферы. Также занимал должность заместителя начальника отдела охраны труда.

    Последние два года работает в должности начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории Центрального района, где проявил себя как грамотный руководитель и организатор.

    В 2015 году подал кандидатуру в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

    Женат, имеет двоих детей. 

    Maslov.N

    Бывший руководитель администрации Центрального района М.М. Морозов оставил занимаемую должность по собственному желанию.        

    По информации пресс-службы администрации г. Новокузнецка.

     

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